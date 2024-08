Quiche é um prato famoso da culinária francesa, apesar de ter origem alemã. Composta por uma massa à base de ovos e creme de leite, à qual podem ser adicionados diversos ingredientes, como queijos, legumes, carnes e temperos, seu nome vem de “küchen”, que significa torta em alemão. A versão tradicional é uma pâte brisée (massa quebradiça), mas também pode ser feita com outras variações.

A versatilidade da quiche a torna uma opção popular em várias ocasiões, podendo ser servida quente ou fria, como prato principal, acompanhamento ou até mesmo em festas. Além disso, é um alimento fácil de ser adaptado às preferências alimentares, incluindo versões vegetarianas e veganas.

Giselle Barbosa conta sobre como começou a empresa Belle Quiche com o seu marido e sócio, Marcelo Costa, em 2016, dedicada exclusivamente à produção desse salgado.

"Meu marido trabalha com máquinas que produzem salgados e a principal delas é exatamente a que abre a base de empadas e de quiches. Minha formação é na saúde e na época eu estava com duas crianças pequenas, então optei por abrir um negócio junto com o Marcelo, voltado para a área de salgados”.

Em um primeiro momento, Giselle não queria produzir empadas, por achar um salgado muito comum em comparação à quiche, que não é tão fácil de encontrar mercado. Segundo ela, geralmente, as indústrias que produzem salgados, quando fazem a quiche, ofertam poucos sabores.

"Assim, tive a ideia de montar uma quicheria, afinal de contas, em BH, que eu saiba, fui a primeira e continuo como a única. As outras são indústrias de salgado que também produzem quiche”, comenta. A fundadora da Belle Quiche destaca que a receita francesa é uma opção mais complexa que um salgado convencional, tanto em relação aos ingredientes quanto à forma.

Encomendas ou pronta-entrega

Inicialmente, a ideia era criar uma cafeteria, mas o negócio tomou outros rumos. "A gente abriu a loja em 2016 no Bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. Atualmente, ela funciona com a porta fechada, sem consumo no local, mas o cliente pode bater a campainha que nós atendemos, seja para fazer uma encomenda ou para retirar um congelado disponível para pronta-entrega. Isso me proporciona a possibilidade de trabalhar com varejo e também atender algumas cafeterias e confeitarias, com venda no atacado também para revenda", conta Giselle.

A Belle Quiche oferece uma gama variada de sabores: 11 salgados e dois doces. O cardápio inclui os recheios de alho-poró e ricota, frango com abacaxi, carne seca com abóbora e requeijão, além da goiabada com queijo canastra. "Tem aqueles que mais saem, como a de damasco com brie. As pessoas gostam muito da pegada agridoce e dos clássicos, como a de queijo e bacon", revela.

A loja trabalha com cinco tamanhos diferentes de quiches: mini, petit, de corte, grande e lanche. "Os cinco tamanhos têm muita saída, mas alguns saem mais, como o lanche. Os clientes do varejo preferem as menores ou a de corte. No caso da de corte, preferencialmente a grande".

Geralmente, as encomendas acontecem pelo telefone ou pelo WhatsApp, pela praticidade. "Elas vêm, na maioria das vezes, de indicação dos clientes que estão com a gente desde o começo", completa Giselle.







Serviço



Belle Quiche

Endereço: Rua Frei Leopoldo, 56, Loja 01 - Ouro Preto

Horários de atendimento: de terça a sexta, das 9h às 17h; aos sábados, das 9h às 13h

Contato: (31) 3118-1415

Instagram: @bellequichebh





