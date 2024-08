A enciclopédia gastronômica TasteAtlas colocou dois queijos mineiros entre os 100 melhores no mundo no ranking de 2023/2024. Ao todo, mais de 1.378 tipos de queijos foram catalogados, com mais de 36 mil avaliações de usuários registradas para a construção da lista. A lista, liderada pelo italiano Parmigiano Reggiano, inclui os queijos Canastra e Minas. Outro brasileiro no ranking é o Queijo de Coalho.

Queijo Canastra TasteAtlas / Reprodução

O queijo Canastra ocupa a 24ª posição na lista. “O queijo cilíndrico é semiduro ou ligeiramente mais macio, e seu sabor é levemente ácido e levemente picante. Tradicionalmente, o Canastra amadurece por 21 dias, mas alguns produtores o deixam amadurecer ainda mais, até 40 dias, quando seu sabor lembra o do Grana Padano. No passado, o queijo era feito para ocasiões especiais, como visitas da realeza e capitães”, diz o site.











O endereço ainda recomenda a harmonização do Canastra com vinho tinto, cerveja preta e pasta de goiaba, e lembra que o queijo foi proclamado patrimônio cultural imaterial do Brasil em 2008. Por fim, o site sugere três marcas específicas do Canastra: a Queijaria Vale da Gurita, de Delfinópolis; a Queijaria Roça da Cidade e a Estância Capim Canastra, ambos de São Roque de Minas.





Já em 93º lugar está o Queijo Minas. “O Queijo Minas é um queijo artesanal feito de leite de vaca cru, caracterizado por sua textura macia, esponjosa e úmida. O sabor do queijo Minas é suave e levemente salgado, dependendo de sua maturação e da região de produção. O queijo é frequentemente usado na preparação de sanduíches, panquecas e doces”, ressalta o site.





Queijo Minas TesteAtlas / reprodução

O TasteAtlas ainda sugere combinar o laticínio com frios, saladas e vegetais que desenvolvem sabores intensos após o cozimento.





O Queijo de Coalho, outro brasileiro da lista, aparece em 85º lugar. Originário do Nordeste do Brasil, o site destaca sua participação em dois pratos: o Cartola, famosa sobremesa pernambucana feita com banana, queijo, açúcar e canela; e o Escondidinho, prato à base de carne, purê de batatas e, geralmente, queijo ralado.





“O queijo é caracterizado por sua textura firme, porém elástica, e uma cor levemente amarelada. O coalho é frequentemente vendido em palitos para assar, porque pode suportar altas temperaturas e não derrete facilmente. Seu sabor é salgado e ácido, tornando-o um lanche ideal em inúmeras praias brasileiras, onde geralmente é grelhado e polvilhado com orégano”, escreveu o site.