A cultura cervejeira é muito presente em Minas Gerais. São tantos estilos produzidos que o estado é conhecido como a Bélgica brasileira. Você sabia que existe uma cerveja mineira que é zero açúcar, low carb e sem glúten? E que ela já ganhou prêmios pelos mundo? Estamos falando da De Leve, produzida pela Cervejaria Laüt. Na última edição do World Beer Awards, na Inglaterra, ela ganhou medalha de bronze.

"A De Leve é a nossa cerveja light lager, que foi reformulada com o objetivo de agradar a todos os paladares, tanto o tradicional consumidor de cerveja quanto aquelas pessoas que se preocupam com a saúde mas não querem abrir mão de uma geladinha”, conta Rafael Reis, gestor de produção da cervejaria.





26/08/2024 - 19:11 Não sabe o que fazer com pão de queijo dormido? Aprenda 3 receitas

27/08/2024 - 14:59 De hambúrguer a milkshake, o que comer para comemorar o Dia do Bacon

27/08/2024 - 21:51 BH: cafés premiados em concurso mineiro chegam aos supermercados Leia mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Tudo nessa receita pode ser considerado desafiador: ter baixo teor alcoólico, ser sem açúcar e sem glúten. "Para isso, temos que fazer a medição muito precisa da quantidade de açúcar que a gente extrai do malte, já que o maior risco é extrair muito açúcar do grão e a cerveja ficar mais alcoólica e não ficar dentro do padrão calórico esperado. Temos que trabalhar com temperaturas diferentes para poder otimizar esse processo de fermentação. É preciso monitorar tudo o tempo todo para termos uma cerveja low carb, considerada uma light lager", explica Rafael.

Uma bateria de testes com maltes diferentes foi feita para trazer um toque de um maltado para essa cerveja, juntamente com o equilíbrio do amargor. "O principal ponto foi escolher a base de grão, a base de malte, que faz todo esse trabalho de trazer a sensação de que a nossa De Leve é uma cerveja comum, porém, sem glúten, com baixa caloria e zero carboidrato", completa.

Coleção de medalhas

Recentemente, a cerveja levou mais uma medalha para a Laüt, sendo bronze no mundial de cervejas: o World Beer Awards 2024, concurso que ocorre anualmente e premia diversos tipos ao redor do mundo. Na competição, os rótulos são julgados primeiro dentro de cada país de origem e depois se classificam para a etapa internacional, sendo avaliados por especialistas para definir os ganhadores em nível mundial. Relançada no fim de 2022, a cerveja também recebeu medalha de prata no Festival da Cerveja de Blumenau na categoria Light Lager.

"A cerveja De Leve é considerada uma das mais promissoras do nosso mercado, superou as expectativas. A aceitação de nossos clientes está cada dia mais evidente, com feedbacks positivos”, afirma Wellington Gomes, gestor comercial da Laüt. Gomes conta que a participação desta categoria vem ganhando cada vez mais relevância e força no time de vendas, com crescimento em todos os canais de distribuição, e com grandes vendas nos canais de redes de supermercados. “Esperamos que essa cerveja tenha uma representatividade tão significativa quanto a já chancelada Pilsen”, diz.





“Com as pessoas buscando cada vez mais um estilo de vida saudável, a demanda do mercado por produtos desta categoria tem crescido de forma significativa e as expectativas são ainda maiores”, acrescenta Henrique Miranda, CEO da marca.





Sobre a Laüt

A marca nasceu em 2016 com produção nas cidades de Nova Lima e Cláudio, ambas em Minas Gerais. A Laüt vem expandindo suas operações, atualmente nos estados de MG, RJ, SP, ES e GO, apostando na expansão nesses locais e ganhando novos mercados. Atualmente, a companhia possui uma plataforma de bebidas, que conta também em seu portfólio com o Jimmy Gin, Jimmy Vodka, Espumantes Like Wine e o VENM, o "Ready to Drink", bebida pronta composta de gin, tangerina, capim limão e manjericão.

Serviço

@lautbeer

https://www.cervejarialaut.com.br/





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino