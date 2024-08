Os cafés vencedores do 20º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais já podem ser encontrados nas prateleiras das unidades do supermercado Verdemar, em Belo Horizonte. O concurso é responsável por revelar os grãos mais finos e exóticos de quatro regiões produtoras: Matas de Minas, Cerrado Mineiro, Chapada de Minas e Sul de Minas.

A competição é uma estratégia de assistência técnica e extensão rural para promover a melhoria da qualidade do grão e valorizar as pequenas lavouras. Neste ano, 11 produtores têm produtos à venda nas 16 lojas da rede. São três opções de café para o consumidor: torrado e moído para filtro, torrado e moído para expresso, e torrado em grãos. Os grãos que obtêm as maiores notas na competição são comercializados na rede de supermercados, na linha "Cafés Campeões Verdemar", há seis anos.





Concurso 2023

O concurso da safra de 2023 teve 1.563 amostras inscritas. Os cafés participantes passaram por análises físicas e sensoriais feitas pelo júri, formado por classificadores e degustadores. A pontuação segue as normas da Associação de Cafés Especiais (SCA), entidade internacional de referência no setor. A produção também passa por uma avaliação socioambiental. São analisadas as ações de proteção das nascentes da propriedade, a preservação da mata ciliar dos cursos d'água, entre outras.







Os campeões trazem em suas embalagens a foto e a história do agricultor, a nota obtida na competição, as características do produto e o selo do concurso da Emater-MG. Os rótulos especiais servem para valorizar o cafeicultor mineiro e aproximar o consumidor da agricultura familiar. O diretor do Verdemar, Alexandre Poni, afirma que o concurso é eclético em relação aos produtores. "Tem grandes e pequenos agricultores. Esse concurso enobrece e ensina nossos consumidores a beber cafés diferenciados e de qualidade", diz ele.



O grande vencedor da 20ª edição foi o agricultor Mamédio Martins dos Santos, de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que conseguiu uma nota de 92 pontos. Orientado pela Emater, ele recebeu um diagnóstico da equipe técnica há dois anos e implementou um plano de ação na propriedade, que o levou ao pódio. "Isso mostra o poder da assistência técnica e da extensão rural; é um poder transformador junto aos produtores", afirmou o presidente da Emater-MG, Otávio Maia.

Por se tratarem de cafés especiais, os produtores conseguiram preços bem acima da média do mercado. Mamédio comercializou a saca de café por R$ 5 mil e, agora, comemora a chegada do produto aos supermercados com planos de ganhar também a competição deste ano. "Este ano vou tentar o bicampeonato. Não é fácil, mas para tudo há um jeito, principalmente para quem trabalha", disse o produtor.

As inscrições para o próximo Concurso de Qualidade dos Cafés estão abertas até o dia 6 de setembro. A expectativa é atingir a marca de 1.500 amostras inscritas. A participação é gratuita. O regulamento pode ser acessado neste link.