O Jardim Canadá, em Nova Lima, vai trazer os sabores da Alemanha no próximo sábado (31/8). Nesse dia, a Praça Quatro Elementos recebe a festa que celebra a cultura e a gastronomia do país germânico, dando ao público um "gostinho" de como é viver por lá. O evento começa às 12h e vai até às 22h. Os ingressos para participar estão à venda no Sympla, neste link, com preços variam entre R$ 10 e R$ 35. A entrada é franca para quem chegar até às 15h.

A Festa Alemã, como o próprio nome diz, vai trazer na programação pratos e bebidas típicas, além de apresentações musicais.

Para degustar, as opções são variadas, com destaques para o chucrute, o salsichão, os espetinhos, além dos sanduíches de pastrami e salmão. Para "adoçar" o paladar, o clássico pretzel pode ser uma boa pedida.



Conhecida como um dos maiores produtores e consumidores de cerveja, a bebida não poderia ficar de fora das festividades. Para representar bem a Alemanha, mais de dez cervejarias estarão presentes, oferecendo uma seleção variada de chopes pilsen e especiais. Dentre eles estão, Krug Bier, Slod, Albanos, Verace, Hofbräuhaus, Stadt Jever, Läut e Küd.



Para tornar a experiência mais divertida, o desafio chope em metro, competição em que os participantes devem beber uma tulipa de chope (600 ml) no menor tempo possível, promete entreter os participantes. O evento também é pet-friendly e conta com um espaço kids para garantir a diversão das crianças.

A programação musical também foi pensada para agitar a festa. A banda Alemão Cascudo, conhecida pelas letras alemãs, fará uma apresentação especial para enriquecer a manifestação cultural: a dança folclórica Schmetterling (borboleta em português).

O evento também traz a banda CAS$, com o melhor do rock clássico; Lurex, cover de Queen; a banda Big Ones, com um tributo às bandas Aerosmith e Bon Jovi; e, para fechar a noite, Harley Queen sobe ao palco.



Confira o cardápio

- Batata frita



- Hambúrguer



- Espetinhos gourmet



- Joelho defumado



- Porqueta no varal



- Salsichão alemão



- Tropeiro Bavário



- Charcutaria



- Donuts



- Sanduíche Pastrami



- Sanduíche Congumelado



- Sanduíche Salmão



- Sanduíche Coppa



- Pancetta

Serviço

Local: Praça Quatro Elementos – Jardim Canadá, Nova Lima – MG

Data: 31 de agosto

Horário: 12h às 22h

Ingressos: www.festaalemabeaga.com.br





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa