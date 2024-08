O bacon é um alimento muito apreciado por sua crocância e sabor defumado, podendo ser utilizado em uma variedade de pratos, desde o clássico café da manhã até sobremesas e coquetéis. Tanto que tem um dia só seu no Brasil, que já está chegando: 31 de agosto, próximo sábado. Para comemorar a data, a rede de bares Porks promove o Festival do Bacon ao longo de toda a semana. O cardápio em homenagem a essa iguaria derivada da carne de porco será servido a partir desta terça-feira (27/8) até domingo (1º de setembro).





O cardápio do festival conta com opções já fixas da rede, como o "Bei com Melado" (tiras de bacon crocante cobertas com melado de cana-de-açúcar) e o clássico "Porks Bacon Burger" (hambúrguer de costelinha de porco com maionese, creme de queijo cheddar e tiras de bacon crocante), que terão preços especiais durante esse período.

Porks Bacon Burguer: hambúrguer de costelinha de porco com maionese, creme de queijo cheddar e tiras de bacon crocante Nakayana Teixeira/Divulgação

O Porks também vai lançar novidades para incrementar o menu festival, entre elas o "Bacon Empanado" (tiras de bacon defumado empanadas na farinha panko crocante e acompanhadas de maionese de lemon pepper), exclusivo desta edição, e o "Milk Shake de Bacon", preparado com sorvete de creme e calda de caramelo.

Ideia vem da Califórnia

“Da última vez em que estive na Califórnia, antes do primeiro festival, tomei um milkshake com bacon e achei muito legal a brincadeira com os sabores. Então, resolvemos apostar nessa ideia aqui e está funcionando muito bem”, explica José Netto, sócio-fundador da rede de franquias.



José conta que o milkshake de bacon surgiu a partir do entendimento de que o bacon pode ser comido com molhos doces também: “Temos esse ingrediente com calda de melado de cana e já fizemos bacon com açúcar mascavo e com caramelo em festivais anteriores”.

Milkshake de Bacon: sorvete de creme batido com bacon caramelizado, coberto com chantili e crispy de bacon caramelizado Nakayana Teixeira/Divulgação

Em todas as unidades

O festival está sendo realizado em todas as unidades do Porks, localizadas em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal. Serão 21 cidades brasileiras participantes e cinco regiões administrativas do Distrito Federal.

Confira o cardápio completo

Porks Bacon Burguer - R$ 17

Batata Frita com Cheddar e Bacon - R$ 20



Bacon Empanado - Tiras de bacon defumado empanados no panko crocante (acompanha maionese de Lemon Pepper) - R$ 20



Bei com Melado - Tiras crocantes de bacon com melado de cana por cima - R$ 15

Milk Shake de Bacon - Sorvete de creme batido com bacon caramelizado, coberto com chantili e crispy de bacon caramelizado - R$ 20





Sobre o Porks

Fundado em 2017, o Porks nasceu para difundir ainda mais o consumo de carne suína no Brasil, com um cardápio repleto de porções e sanduíches a preços acessíveis. A comida, o ambiente, a música ao vivo, os chopes artesanais e os drinques transformaram o bar em um sucesso, garantindo também uma rápida expansão por franquias pelo Brasil. O Porks tem como característica marcante sua política pet friendly, ou seja, os clientes podem curtir a companhia de seus animais de estimação enquanto curtem a experiência no bar.

