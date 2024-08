Belo Horizonte ganhou seu primeiro listening bar com a abertura do Hotel Londres, localizado em um edifício tombado no centro da capital (Av. Santos Dumont, 24 - Centro). Idealizado por Janaína Renné, Ricardo Laudares, Léo Ziller, Daniel Zago, Leandro Rallo e Paulo Oliveira, o espaço une arte, cultura, gastronomia e drinques em um ambiente cuidadosamente planejado.

Inspirado em uma tendência que vem ganhando espaço em cidades como São Paulo e em países como Japão e Coreia do Sul, o Hotel Londres se destaca por sua proposta acústica diferenciada. Os ambientes foram preparados para garantir uma experiência sonora uniforme, permitindo que os clientes desfrutem da mesma altura da música que estiver tocando em qualquer parte que esteja do salão. Seja na pista de dança ou nos lounges.

“O conceito de listening bar, que guia o Hotel Londres, é inspirado em uma tendência que vem ganhando espaço internacionalmente. Queríamos trazer algo diferente para Belo Horizonte, um espaço que fosse além do comum, onde as pessoas pudessem curtir música de qualidade em um ambiente especial. O Londres proporciona uma experiência sonora imersiva, sem a pretensão de ser uma balada tradicional”, explica Janaína Renné, uma das sócias do Hotel Londres, em entrevista ao Estado de Minas. “Cada visita ao bar é uma nova experiência, pois estamos sempre reconfigurando o espaço e introduzindo novos elementos na decoração, como as obras de arte de artistas locais”.

A história do Hotel

A história do empreendimento começou de maneira inusitada. Janaína, recém-chegada do Canadá, foi convidada por sua amiga Marina Lopes, proprietária do prédio recém-restaurado, a ocupar o local. A partir desse convite, ela se reuniu com o grupo de parceiros, juntos deram início à construção do bar, mas mantendo o nome original do que antes foi o edifício: Hotel Londres. A reforma do espaço durou oito meses, e desde então, o bar continua em constante evolução, uma característica que reflete o dinamismo do projeto.

A decoração do Hotel Londres é um ponto alto, as obras de arte presentes no local são do artista mineiro Ans Rallo, com o intuito de valorizar a cena artística mineira. Além disso, o ambiente conta com quartos temáticos que chamam a atenção de quem conhece o espaço.

Os sabores da casa

Um dos principais atrativos do Hotel Londres é sua carta de drinques autorais, criada pelo bartender Filipe Moreira, que presta homenagem às ruas famosas de Londres. Entre as criações, destaca-se o Oxford Street, uma combinação refrescante de vinho branco, purê de maçã verde, limão e Paragon, que traz equilíbrio e frescor ao paladar. Para aqueles que preferem sabores mais robustos, o Baker Street mistura Bacardi 8, bourbon, chá Earl Grey, Carpano Rosso e uma espuma de caramelo salgado, oferecendo uma complexidade de sabores.

Na foto, o drinque autoral do Hotel Londres chamado de "Baker Street", feito com Bacardi 8, bourbon, chá Earl Grey, Carpano Rosso e espuma de caramelo salgado Ana Clara Parreiras/EM/D.A Press

Já o Portobello Road combina soda de lichia com uva e gin, resultando em uma bebida leve e aromática. Outra opção é o Strand, uma mistura de bourbon, limão, maple, espumante e morango, que equilibra doçura e acidez com sofisticação. Para os que buscam um frescor a mais, o Big Ben oferece uma explosão de sabores com soda de morango, guaraná, hortelã e vodca.

A casa também oferece um cardápio diversificado que agrada a variados paladares. Para quem busca uma experiência gastronômica individual, o menu inclui opções como pastel de camarão, carne ou queijo, além de porqueta à pururuca acompanhada de um barbecue de goiabada. Entre os destaques, está também a coxinha de frango com catupiry, que ganha um toque autêntico com raspas de limão siciliano.

Já para quem prefere compartilhar um lanche, é possível encontrar alternativas sofisticadas, como carpaccio ao molho de alcaparras e mostarda dijon, ideal para dividir com amigos. Outras opções incluem a bruschetta de cogumelos e as tradicionais iscas de filé ao molho de ervas, perfeitas para quem aprecia petiscos mais bem elaborados. Os preços dos pratos variam de R$ 36 a R$ 69.

Localização e segurança

O funcionamento do Hotel Londres é restrito às sextas e sábados, das 20h às 3h, e é necessário fazer reserva antecipadamente via WhatsApp (31- 9 9723-8882). A entrada custa o valor de R$20 feminino e R$40 masculino, até às 21h, podendo aumentar conforme horários e lotação da casa.

Por estar localizado no Centro da cidade, a preocupação com a segurança é um ponto forte. Ficam dois seguranças na esquina da rua que conduzem os clientes até a porta do Hotel e dois na recepção, o que faz parte da experiência do bar. “Queremos que as pessoas sintam-se seguras e bem-recebidas aqui. Nossa localização no centro de Belo Horizonte foi escolhida justamente para oferecer uma experiência autêntica, mostrando que é possível frequentar a região à noite com tranquilidade. Temos seguranças bem treinados que levam nossos clientes até o carro com confiança”, acrescenta Janaína.





O Hotel Londres conta com um público, majoritariamente composto por pessoas acima dos 40 anos, que buscam uma alternativa às baladas tradicionais, podendo desfrutar de um ambiente que mescla sofisticação e descontração.

Serviço

Endereço: Av. Santos Dumont, 240 - Centro, Belo Horizonte

Horário de funcionamento: Sextas e sábados, das 20h às 3h

É necessário fazer reserva antecipadamente no WhatsApp (31) 9 9723-8882

*estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos