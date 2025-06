Bolsonaro em BH: 'Agradeço quem doou R$ 17 milhões de PIX'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu, durante evento do PL nesta quinta-feira (26/6) em Belo Horizonte, aos apoiadores que doaram R$ 17 milhões em PIX que, segundo ele, está sendo usado para pagar sua defesa no inquérito que trata sobre a tentativa de golpe de Estado.

"Agradeço quem me doou R$ 17 milhões por PIX. Se não fosse isso não teria como ter o apoio, a defesa em meus processos", afirmou o ex-presidente.

Em 2023, Bolsonaro pediu aos apoiadores apoio financeiro por meio do PIX para pagar as multas que a Justiça aplicou a ele por diversas práticas durante as eleições do ano anterior.

Bolsonaro lamentou que mais da metade do valor já tenha sido usado, mas que vem usando o recurso para ajudar outras pessoas. Contudo, afirmou que não iria citar nome dos ajudados para não criar problemas para outros acusados.

Recentemente, o ex-presidente confirmou ter depositado R$ 2 milhões deste valor para o filho e deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se manter nos Estados Unidos, onde vem fazendo campanha contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).