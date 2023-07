Bolsonaro investiu R$ 17 milhões enquanto recebia doações via Pix

Jair Bolsonaro recebeu R$ 17 milhões via Pix em seis meses (foto: JOE RAEDLE/AFP)

O relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre a conta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que apontou o recebimento de R$ 17,2 milhões via Pix nos seis primeiros meses deste ano, também indica que o ex-presidente aportou quase a mesma quantia em investimentos de renda fixa.