Timidamente, Mateus Simões canta 'volta, Bolsonaro' em evento do PL

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governador em exercício e pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), cantou, de forma tímida, o coro de "volta, Bolsonaro" durante evento do PL em Belo Horizonte nesta quinta-feira (26/6). O vice-governador vem, assim como o governador Romeu Zema (Novo), tentando antagonizar com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Enquanto aliados, como os deputados federais Junio Amaral (PL-MG), Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ), Domingos Sávio (PL-MG) e os deputados estaduais Bruno Engler (PL) e Cristiano Caporezzo (PL), demonstravam animação com o grito de ordem eleitoral, Simões cantava de forma mais contida e batendo a mão ritmadamente na perna direita. Bolsonaro está inelegível após ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e não pode concorrer no ano que vem.

O político do Novo vem buscando construir uma candidatura unificada da direita e extrema-direita em torno do seu nome para as eleições de 2026. A tentativa é convencer o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) a abrir mão de uma possível candidatura ao governo de Minas Gerais.

Para alcançar o objetivo, Simões recepcionou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante sua vinda a Minas Gerais nesta quinta-feira (26/6). Eles se reuniram com os presidentes estaduais do PL, o deputado federal Domingo Sávio, e do Novo, Christopher Laguna.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Domingos Sávio chegou a repetir que espera uma candidatura unificada da direita e que vê com bons olhos o gesto de Simões de ir ao evento da sigla.