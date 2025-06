Bolsonaro em BH: Mateus Simões não saiu do lado do ex-presidente

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A primeira metade da passagem de Jair Bolsonaro (PL) por Belo Horizonte nesta quinta-feira (26/6) foi ciceroneada por Mateus Simões (Novo). O ex-presidente chegou à capital mineira pela manhã e fez sua primeira parada na Cidade Administrativa onde foi recebido pelo vice-governador mineiro. Em pré-campanha explícita pelo Executivo Estadual, o suplente de Romeu Zema (Novo) seguiu com a comitiva bolsonarista para um almoço na região da Pampulha.

Em um restaurante de frutos do mar, Simões tomou lugar à mesa à direita de Bolsonaro, que tinha à sua esquerda o deputado federal Nikolas Ferreira (PL). O vice-governador de Minas, embora muitas vezes alinhado ideologicamente ao grupo, era uma presença diferente no evento repleto de figurinhas carimbadas do bolsonarismo mineiro.

Bolsonaro e sua entourage saíram do restaurante para uma casa de eventos na mesma região para um encontro do PL de Minas Gerais. Simões acompanhará toda a comitiva também nesta etapa da visita do ex-presidente a BH.

Durante a manhã, nem o vice-governador nem o ex-presidente falaram formalmente com a imprensa. Em uma breve oportunidade, enquanto Bolsonaro se dirigia a apoiadores que o aguardavam finalizar sua refeição, a reportagem conseguiu questioná-lo sobre o que foi discutido durante a reunião com Simões. A resposta foi evasiva: “não teve pauta, só bate-papo”.

O ex-presidente também evitou falar sobre quem vai apoiar na disputa ao governo mineiro no ano que vem. As pesquisas apontam que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) é o líder nas intenções de voto. Simões, que é o sucessor natural de Zema, trabalha nos bastidores para unificar os nomes à direita em torno de sua candidatura.

Em café da manhã com jornalistas na última segunda-feira (23/6), o vice-governador se mostrou confiante em convencer Cleitinho a não tentar o Executivo Estadual e apoiá-lo em 2026.

Cleitinho não participou da agenda de Bolsonaro pela manhã. À reportagem, o senador disse que está em Brasília, mas tentará chegar a tempo do evento estadual do PL, marcado para as 14h.

Simões é o governador em exercício nas últimas duas semanas, já que Romeu Zema está em viagem oficial para China e Japão. O titular do cargo tem uma ligação umbilical com Bolsonaro desde a campanha de 2018 e, nos últimos meses, está em uma ostensiva empreitada para se tornar mais conhecido do eleitorado do ex-presidente em âmbito nacional. As ambições de Zema incluem uma campanha ao Planalto no ano que vem.

Inelegível e réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de Golpe de Estado, Bolsonaro tem dividido sua agenda entre compromissos médicos, o julgamento que pode o condenar à prisão e eventos por todo o Brasil em que ele atua como cabo eleitoral do PL.