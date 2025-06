'Não posso sair daqui sem um beijo': prefeita viraliza ao beijar Belo

A prefeita de Conceição do Jacuípe, na Bahia, Tânia Yoshida (PSD), protagonizou uma cena inusitada durante o tradicional Arraiá do Berimbau, na última terça-feira (24/6). Durante o show do cantor Belo, a prefeita subiu ao palco e surpreendeu o público ao pedir um beijo ao artista, que entrou na brincadeira e atendeu ao pedido sob aplausos da plateia.

Ao ser convidada a participar da apresentação, Tânia, descontraída, disparou: “Olha, eu não posso sair daqui sem te dar um beijo”, disse.

O cantor respondeu com bom humor e, logo em seguida, os dois trocaram um selinho e se abraçaram no palco, em clima de festa. O momento foi compartilhado por Tânia nas redes sociais e viralizou.

“Meus amores, nosso Arraiá tem sido especial demais! Hoje tivemos a presença desse artista que admiro demais! Obrigada, Belo”, escreveu a prefeita em seu perfil oficial no Instagram.