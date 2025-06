Bolsonaro desembarca em BH e é recebido por Simões na Cidade Administrativa

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (26/6). Ele chegou no Aeroporto de Confins, onde foi recebido por cerca de 50 apoiadores e partiu direto para a Cidade Administrativa, também no Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na sede do Executivo, o vice-governador Mateus Simões (Novo) recepcionou a comitiva de parlamentares do PL que acompanha o ex-presidente.

Simões e Bolsonaro têm uma reunião marcada nesta manhã. A pauta não foi divulgada, mas o encontro acontece em meio a intensificação da agenda do vice-governador como pré-candidato ao Executivo Estadual. Ele tem publicamente manifestado seu interesse em liderar a unificação das candidaturas do campo da direita em Minas Gerais.

Simões é o chefe do Executivo em exercício. Durante as duas últimas semanas, Romeu Zema (Novo) está em viagem oficial para a Ásia e não está no estado para recepcionar Bolsonaro. As agendas recentes do governador incluíram participação no evento pela anistia aos condenados do 8 de janeiro, em São Paulo, ao lado do ex-presidente. A atuação nas redes sociais do governador mineiro tem o objetivo de o aproximar do eleitorado bolsonarista em empreitada por tornar-se nacionalmente conhecido.

Integram a comitiva de Bolsonaro o deputado federal e presidente estadual do PL, Domingos Sávio; os deputados estaduais Cristiano Caporezzo e Bruno Engler; o prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro; e o vereador de BH, Vile dos Santos. Todos eles do PL.

Após a reunião na Cidade Administrativa, Bolsonaro e seus aliados partem para a Pampulha, onde almoçam e participam do encontro estadual do PL. O evento deve marcar o lançamento de uma campanha de filiação ao partido e a nomeação do vereador de BH, Pablo Almeida, como presidente do PL Jovem em Minas.