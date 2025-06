As facas longas na pré-campanha ao governo de Minas

O governador em exercício Mateus Simões (PSD) vai apresentar, nesta quinta-feira, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a solução de um conflito no seio do campo político que orbita o bolsonarismo em Minas Gerais. Mateus (foto) pleiteia a intervenção de Bolsonaro para convencer o senador Cleitinho (Republicanos) a desistir de concorrer ao governo de Minas. Cleitinho é percebido como o principal obstáculo para a unidade do campo em 2026.

Mas talvez, primeiro, o governador em exercício precise convencer o próprio Bolsonaro em relação a qual candidatura deva convergir a unidade. Interlocutores de Cleitinho sustentam que há menos de três semanas, em conversa com o senador, o ex-presidente declarou que o apoiaria em Minas Gerais.

Ao mesmo tempo, no PL, não está pacificada a disposição latente do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) para concorrer ao Palácio Tiradentes. Enquanto o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, quer ver Nikolas disputando a reeleição, apostando que ele carreará cerca de 2 milhões de votos para arrastar consigo pelo menos 10 deputados federais, talvez o próprio Bolsonaro prefira vê-lo concorrendo ao governo mineiro, assim montando a chapa completa, com a indicação de dois candidatos ao Senado.

As duas cadeiras por estado ao Senado são as posições que de fato interessam a Bolsonaro neste momento. Ele quer conquistar mais de dois terços do Senado Federal para dominar a maioria necessária para votar impeachment a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) entre outras alterações na Constituição Federal com potencial para enfraquecer de dentro para fora as instituições democráticas brasileiras.

Como trunfo na mesa de negociações com Bolsonaro, Mateus Simões tem a apresentar a adesão do governador mineiro, Romeu Zema (Novo), à pauta bolsonarista: Zema, que por seu turno luta para ser indicado na corrida presidencial ou para vice na chapa bolsonarista, já declarou que se eleito concederia indulto ao ex-presidente, réu em processo por tentativa de golpe.

Além disso, o governador mineiro abraçou uma narrativa extremamente agressiva contra o governo Lula; promovendo o revival de todas as teses bolsonaristas, entre elas, a de que a ditadura seria uma questão de “interpretação”. A tendência de Bolsonaro, contudo, será empurrar os processos de definição de candidaturas com a barriga, assim mantendo sob a sua batuta o controle político desse campo.

Mateus Simões aguarda nesta quinta-feira, na Cidade Administrativa, Jair Bolsonaro para um café da manhã. Vai ser neste momento que tratará as questões políticas que atormentam a sua candidatura. Com Nikolas Ferreira ou Cleitinho presentes na corrida ao governo de Minas, as chances de que Mateus Simões – mesmo com o controle da máquina do estado – alcance o segundo turno serão baixas.

Neste momento, embora não esteja declarando publicamente, Cleitinho constrói a sua candidatura, até porque tem compromisso político e, segundo interlocutores quer mantê-los, com o seu primeiro suplente, Alex Dias, e com o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos), que será candidato ao Senado Federal.

Por excesso de nomes – precisamente a situação contrária em que se encontra o campo adversário, que converge para o senador Rodrigo Pacheco (PSD) –, a direita bolsonarista mergulha numa longa noite de enfrentamentos e disputa de bastidores. Cada qual com a arma que tem. Mas todos também portando uma faca afiada.

Nabka Palestina

Os 77 anos da Nabka Palestina – o trágico deslocamento forçado de mais de 800 mil palestinos após a criação, em território Palestino, do estado de Israel em 1948 – será lembrada em sessão solene da Câmara dos Deputados, no próximo 2 de julho. Quem assina o requerimento é o deputado Federal Padre João (PT). O evento reunirá parlamentares, especialistas, lideranças palestinas e movimentos sociais para debater a Nakba, suas consequências e a urgência de reparação histórica.



Perdeu o prazo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), promulgou nesta quarta-feira a lei que define 12 de abril como dia de “Celebração da Amizade Brasil-Israel”. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado em final de maio. O presidente Lula (PT) optou por não sancionar nem vetar o projeto no prazo regulamentar que se encerrou em 18 de junho. Por isso, a proposição foi encaminhada a Alcolumbre para promulgação.

E o batismo?

Ainda sem nome definido, foi anunciada a federação entre os partidos Solidariedade e PRD nesta quarta-feira, na Câmara dos Deputados. Agora, a federação precisará ser formalizada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Sem “caça” aos likes

A recém-criada Frente Parlamentar Voz de BH protocolou nesta quarta-feira o seu primeiro grande projeto: o Marco Regulatório da Educação Inclusiva em Belo Horizonte. A proposta visa garantir o direito pleno à educação para estudantes com deficiência, autismo, altas habilidades e outras condições frequentemente invisibilizadas, como TDAH, dislexia e dislalia — um avanço importante e já concreto da nova frente suprapartidária da Câmara Municipal. O projeto foi construído de forma colaborativa entre os vereadores da frente, presidida pelas vereadoras Loíde Gonçalves (MDB) e Marcela Trópia (Novo). Também são integrantes: Lucas Ganem (Podemos), Helinho da Farmácia (PSD), Arruda (Republicanos), Irlan Melo (Republicanos), Maninho Félix (PSD), Juninho Los Hermanos (Avante) e Cleiton Xavier (MDB).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

TCE

Diferentemente dos demais postulantes à vaga do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o deputado estadual Sargento Rodrigues (PL) não retirou a sua candidatura em favor do deputado estadual Alencar da Silveira (PDT). Vai bater chapa em plenário. Entre ambos o clima anda tenso: protagonizaram um enfrentamento em plenário nesta quarta-feira. Em vídeo agradecendo apoio dos colegas, Alencar da Silveira anunciou já ter coletado mais de 60 assinaturas em apoio à sua candidatura, projetando alcançar 75 até a semana que vem, quando haverá sabatina dos candidatos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.