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Bertha Maakaroun

Bertha Maakaroun

Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política

Danile Vorcaro já é o maior fraudador da história do sistema bancário brasileiro, até aqui suspeito de desvios de R$ 12 bilhões - (crédito: Rubens Cavallari/FOLHAPRESS)
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De PC a Vorcaro, a nova"Tsar Bomba" da República

Bolsonaristas percebem no material contra Moraes potencial para impulsionar a campanha de Flávio Bolsonaro: desloca o conflito entre os presidenciáveis que polarizam a disputa para o âmbito do STF

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