Entre chutes e pontapés por segundos da TV na reta final

Se PL e Republicanos estarão em aliança na sucessão mineira, ainda é processo não definido. Por um lado, o PL aposta na coligação encabeçada por Cleitinho com Vittorio Medioli na vice. Por outro, Republicanos ainda segue reticente, apostando na chapa pura com Cleitinho e Luís Eduardo Falcão, ex-prefeito de Patos de Minas, como vice. Se estiverem coligadas, as duas legendas concentrarão 27,25% do tempo da propaganda eleitoral gratuita, dos quais 19,41% são do PL e 7,84% do Republicanos.

No espectro ideológico oposto, a Federação PT-PCdoB-PV, que tem 15,88% do horário de antena, com as prováveis alianças do PSB e PSOL-Rede, alcançará 21,4% do tempo de antena. No MDB, Gabriel Azevedo somará 8,24% da participação de sua legenda com 1,37% destinado ao Avante, caso a coligação se confirme, portanto, 9,61%. No PDT, Alexandre Kalil conta com 3,33% do tempo de antena. Kalil trabalha para atrair a Federação PSDB-Cidadania, que possui 3,53% do horário eleitoral gratuito. Tucanos mineiros, nesta terça-feira, 21, deram novo passo em direção à candidatura de Kalil, embora ainda estejam mantendo conversas também com Gabriel Azevedo.

Candidato à reeleição, o governador Mateus Simões conta com 8,24% do tempo de seu partido o PSD. O Novo, o DC e o Mobiliza, que o apoiam, não alcançaram a cláusula de barreira e, por isso, não participam da distribuição do horário de antena. Mateus conta ainda com a Federação PRD Solidariedade, que deverá ter 2,35% do tempo e mira a manutenção da Federação União Progressista em sua coligação, que dispõe de 20,75% do horário eleitoral gratuito. Com peso para desequilibrar a disputa, eis a mais disputada federação. Adicionalmente, em Minas, o Podemos, que tem 3,53% da fatia do tempo de antena, tende a acompanhar o União e o PP.

Para onde vai a Federação União Progressista é uma questão ainda em aberto. União e PP lançaram, na última semana, a hipótese da candidatura ao governo de Minas de Marcelo Aro (PP), em princípio, pré-candidato ao Senado. Em disputa frontal com o PSD de Mateus Simões, Aro exige que o senador Carlos Viana (PSD) não concorra à reeleição. Avalia que os dois na mesma chapa não terão sucesso. Se não for atendido, Aro ameaça carregar a legenda para uma aliança com o Republicanos de Cleitinho. Como a tendência do PSD estadual e nacional, neste momento, é de manter Viana na chapa, há um embate dentro da federação para a definição de seu destino. Há parlamentares que assumiram compromisso com Mateus Simões e puxam a corda para manter a federação na coligação dele. Aro atua em direção contrária: avalia que se conseguir levar União e PP para uma coligação com Cleitinho e o PL, sairá com mais visibilidade na disputa contra Viana pelo segundo voto bolsonarista.

Refregas, chutes e pontapés na prorrogação do jogo, em semana que se iniciam as convenções partidárias para a definição das candidaturas, todos miram o tempo de antena. Embora a centralidade das comunicações tenha sido transferida das plataformas tradicionais de mídia para as mídias digitais e redes sociais – 36% da população se informam pelas redes sociais – o horário eleitoral gratuito ainda tem peso e é considerado muito importante para a visibilidade das candidaturas. Embora pouco popular entre jovens, a televisão é a plataforma em que 34% da população busca se informar.

E é particularmente mais consumida entre pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos, faixa que agrega 31% do eleitorado brasileiro. Entre 42% dos brasileiros que têm renda familiar de 2 a 5 salários mínimos, o acesso às redes sociais e a televisão se equipara, respectivamente 36% e 35%, segundo dados da mais recente pesquisa Genial Quaest. Quem não é visto, não é lembrado. E é com essa referência que partidos e candidatos fazem as novas apostas antes de se iniciar a disputa pelos pênaltis.



Adolescente em...

O agente socioeducativo passará a ter a atribuição do transporte ou condução do adolescente em privação de liberdade, que deverá acontecer, preferencialmente, em compartimento fechado de veículo policial. Esse é o teor da Lei 25.955, publicada no Diário Oficial Minas Gerais dessa terça-feira, 21. Entre atribuições gerais do agente socioeducativo definidas em lei anterior, passa a figurar também o transporte ou condução de adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional.



... privação de liberdade

Durante o transporte ou condução, que não cabem mais à Polícia Civil, o agente deverá zelar pela integridade física, mental e emocional dos adolescentes em regime de internação e semiliberdade, respeitando o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A nova norma resulta do Projeto de Lei (PL) 4.330/25, do deputado Sargento Rodrigues (PL).

Unidade Popular

O Unidade Popular (UP) foi o primeiro partido em Minas Gerais a concluir a chapa majoritária, que será “puro-sangue”. A pré-candidata ao governo será Indira Xavier, que terá Renato Amaral como vice. Irão concorrer ao Senado Fidélis Alcântara e Ana Luíza do MLB.

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Rota do Rosário

Com percursos de devoção, a instituição da Rota do Rosário já tem diretrizes legais para fortalecer, preservar e divulgar práticas religiosas afro-brasileiras, com mais de 300 anos de história e reconhecidas como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais. É o que diz a Lei 25.993, também publicada no Diário Oficial Minas Gerais desta terça-feira, 21, de iniciativa da deputada estadual Andréia de Jesus (PT). Considera-se Rota do Rosário os percursos de devoção que integram os festejos em homenagens a Nossa Senhora do Rosário e aos santos cultuados no congado, no reinado e nas irmandades do Rosário. Os festejos estabelecem os Caminhos do Rosário, com trajetos, cortejos, territórios e formas de sociabilidade alusivas à ancestralidade e à memória dos povos negros no estado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.