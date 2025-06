Bolsonaro vem a BH para agenda com PL e encontro com Simões

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Belo Horizonte nesta quinta-feira (26/6) e terá agendas com a representação mineira de seu partido e com o vice-governador Mateus Simões (Novo), que ocupa a titularidade do Executivo Estadual enquanto Romeu Zema (Novo) está em viagem oficial ao Japão. Ao longo do dia, ele deve estar acompanhado de nomes proeminentes do bolsonarismo no estado como o deputado estadual Bruno Engler (PL); o federal Nikolas Ferreira (PL); e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

De acordo com aliados do ex-presidente, Bolsonaro chegará em Confins às 10h15, e partirá para a Cidade Administrativa, onde se reunirá com Simões. O encontro com o governador em exercício terá também a participação de deputados do PL e não teve a pauta divulgada, ainda que esteja marcado para a sede oficial do governo.

Da Cidade Administrativa, Bolsonaro parte para a Pampulha, local que acontece o encontro estadual do PL. De acordo com o partido, o evento tem como objetivo lançar uma campanha de filiação à legenda e preparar os nomes da sigla para as próximas eleições.

O evento do partido também marcará a eleição do vereador de Belo Horizonte, Pablo Almeida, como presidente estadual do PL Jovem - destacamento da juventude da legenda. O parlamentar foi o mais votado da história da capital mineira em 2024 e é um nome cotado para disputar a Câmara dos Deputados no ano que vem. Antes de chegar à Câmara Municipal de BH, Almeida era assessor de Nikolas Ferreira.

Simões quer unificar a direita

A passagem de Bolsonaro pela Cidade Administrativa acontece em meio ao recrudescimento dos acenos do governador mineiro ao eleitorado do ex-presidente. Com um tom cada vez mais beligerante e crítico ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Romeu Zema tenta consolidar uma posição na direita extremada, mas não estará presente para receber o ex-presidente. Desde a segunda-feira da semana passada (16/6), Zema está na Ásia para eventos na China e no Japão.

Desde que deixou o cargo de presidente, Bolsonaro já passou por Belo Horizonte em várias oportunidades, mas nunca teve uma reunião com Zema na sede do Executivo Estadual, como fará com Mateus Simões nesta quinta-feira (26/6).

Bolsonaro se reunirá com Simões acompanhado de sua comitiva do PL em meio a escalada de seu discurso como pré-candidato ao governo de Minas. Em um café da manhã com jornalistas na última segunda-feira (23/6), o vice-governador apontou que trabalha nos bastidores para ser o nome unificado da direita na disputa pelo Executivo Estadual.

Nas palavras de Simões, as negociações estão adiantadas para dissuadir o senador Cleitinho Azevedo da ideia de concorrer ao governo. O parlamentar lidera as pesquisas realizadas a pouco mais de um ano do pleito, mas, de acordo com o vice-governador, ainda tem a opção de cumprir seu mandato de oito anos no Senado, enquanto ele só tem como alternativa eleitoral tentar se manter no Executivo.

A comitiva de apoiadores de Bolsonaro e a equipe de Simões não informam qual a pauta da reunião. Junto do ex-presidente devem estar o presidente do PL em Minas, o deputado federal Domingos Sávio, além de Nikolas, Engler, Pablo Almeida e o vereador Vile dos Santos.







PL mira senado

Inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de Golpe de Estado, Bolsonaro viaja pelo Brasil como cabo eleitoral do PL. A ambição declarada do ex-presidente é formar chapas competitivas para o Senado, que em 2026 terá dois terços de suas vagas em disputa.

Em Minas Gerais, a corrida nos bastidores pelas duas vagas de senador é intensa. O presidente estadual da legenda, Domingos Sávio, é um dos principais nomes na disputa. Seu colega de Câmara dos Deputados, Eros Biondini, também está no jogo e já garantiu que só entra no pleito do ano que vem se for um dos escolhidos pelo partido para tentar uma cadeira de senador.

Correm por fora nomes fortemente alinhados ao bolsonarismo e com destaque no meio digital. É o caso do deputado estadual Cristiano Caporezzo, liderança do Triângulo Mineiro. Outro nome com prestígio interno e junto a Bolsonaro é o vereador belo-horizontino, Vile dos Santos.