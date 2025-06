Bolsonaro e Michelle empatam com Lula, diz Paraná Pesquisas

Levantamento divulgado nesta terça-feira (24/6) pela Paraná Pesquisas mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cenários para a disputa presidencial de 2026.

Embora inelegível, Bolsonaro lidera a simulação com 37,2% das intenções de voto, contra 32,8% de Lula. A diferença está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Cenário com Jair Bolsonaro:

Jair Bolsonaro (PL) ­­– 37,2%

Lula (PT) – 32,8%

Ciro Gomes (PDT) – 10,3%

Ratinho Junior (PSD) – 4,6%

Ronaldo Caiado (União Brasil) – 2,9%

Helder Barbalho (MDB) – 0,7%

Não sabem/não opinaram – 4,8%

Nenhum/brancos/nulos – 6,7%

Em um segundo cenário simulado, Michelle Bolsonaro aparece como possível substituta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste segmento, o petista aparece numericamente à frente: 33,5% contra 30,2% da ex-primeira-dama, também um empate técnico.

Cenário com Michelle Bolsonaro:

Lula (PT) – 33,5%

Michelle Bolsonaro (PL) ­– 30,2%

Ciro Gomes (PDT) – 11,5%

Ratinho Junior (PSD) – 5,7%

Ronaldo Caiado (União Brasil) – 4,6%

Helder Barbalho (MDB) – 0,9%

Não sabem/não opinaram – 5,4%

Nenhum/brancos/nulos – 8,0%

Outros nomes do campo da direita também foram avaliados. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 24,3% em um cenário em que Lula lidera com 34%. Ciro Gomes marca 13,5%, seguido por Ratinho Junior (6,9%), Ronaldo Caiado (4,3%) e Helder Barbalho (1%).

Cenário com Tarcísio de Freitas:

Lula (PT) – 34%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 24,3%

Ciro Gomes (PDT) – 13,5%

Ratinho Junior (PSD) – 6,9%

Ronaldo Caiado (União Brasil) – 4,3%

Helder Barbalho (MDB) – 1,0%

Não sabem/não opinaram – 5,6%

Nenhum/brancos/nulos – 10,5%

Também foram testados os filhos de Bolsonaro. No cenário com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Lula tem 33,8%, contra 21,3% do parlamentar. Com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato, o petista mantém 33,8%, enquanto o filho 01 marca 20,4%.

Cenário com Eduardo Bolsonaro:

Lula (PT) – 33,8%

Eduardo Bolsonaro (PL) – 21,3%

Ciro Gomes (PDT) – 13,2%

Ratinho Junior (PSD) – 8,5%

Ronaldo Caiado (União Brasil) – 5,5%

Helder Barbalho (MDB) – 1,1%

Não sabem/não opinaram – 5,7%

Nenhum/brancos/nulos – 10,8%

Cenário com Flávio Bolsonaro:

Lula (PT) – 33,8%

Flávio Bolsonaro (PL) – 20,4%

Ciro Gomes (PDT) – 13,8%

Ratinho Junior (PSD) – 9,0%

Ronaldo Caiado (União Brasil) – 5,8%

Helder Barbalho (MDB) – 1,1%

Não sabem/não opinaram – 5,9%

Nenhum/brancos/nulos – 10,3%

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 22 de junho, com 2.020 entrevistados. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.