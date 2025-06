'Governo federal mantém Minas com a corda no pescoço', diz Engler

Durante visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (26/6), em Belo Horizonte, o deputado estadual Bruno Engler (PL) acusou o governo federal de manter Minas Gerais “com a corda no pescoço” por causa da dívida com a União e cobrou a derrubada dos vetos ao Propag. O discurso foi feito ao lado do líder da extrema-direita e do governador em exercício Mateus Simões (Novo), durante evento do PL na região da Pampulha.

“Quero agradecer a presença do líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante. Mais cedo, ele já nos dizia que a oposição vai fechar questão importante pela derrubada dos vetos do Propag, o que é muito importante para o nosso estado de Minas Gerais. Porque o governador Mateus Simões está aqui, e não me deixa mentir, o governo federal está com a corda no pescoço de Minas Gerais por causa da dívida. A derrubada desses vetos é fundamental para o nosso estado. Inclusive, eu já consegui arrancar da boca do professor Mateus que, se os vetos forem derrubados, vai ter recompensação para os atores regionais. Quando os vetos caírem, vamos dobrar o esforço. E digo, com fé em Deus, que é um privilégio”, afirmou Engler, aplaudido por apoiadores do PL.

Mais cedo, Bolsonaro almoçou com aliados políticos. Mateus Simões (Novo), que ocupa interinamente o governo do estado devido à viagem oficial de Romeu Zema (Novo) ao exterior, acompanhou toda a programação.

A adesão ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) já foi aprovada em Goiás e está sendo discutida com urgência pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que um dos entes da federação mais endividados do país possa também aderir ao novo modelo de financiamento dos débitos dos governos estaduais com a União. Enquanto isso, o texto ainda nem começou a tramitar no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Juntos, esses cinco estados respondem por cerca de 90% das dívidas com a União.



Todos articulam a derrubada dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a alguns dos 30 tópicos da lei que instituiu o Propag, aprovada no fim do ano passado pelo Congresso Nacional, em articulação conduzida pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD). O governador Romeu Zema (Novo) também participa dessa articulação e esteve em Brasília reunido com a bancada mineira para tratar da discussão desses vetos, que ainda não foram votados pelo Congresso Nacional.