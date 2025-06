Propag: vice-governador Simões realiza primeira reunião do Comitê Gestor

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O vice-governador Mateus Simões (Novo) realizou a primeira reunião do Comitê Gestor do Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados (CGPropag) nesta sexta-feira (13/6). O encontro teve como tema a tramitação dos projetos de lei do programa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), além da articulação com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Criado no início do mês, quando a lei de adesão ao Propag foi sancionada pelo governador Romeu Zema (Novo), o grupo tem o objetivo de orientar a elaboração e acompanhar a execução de ações e de políticas públicas voltadas à implementação do programa de refinanciamento da dívida de cerca de R$ 165 bilhões.

A reunião foi acompanhada pelo secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, pela secretária de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten, e representantes da Secretaria de Governo, Casa Civil e Secretaria Geral. Também estiveram reunidos presidentes de empresas e autarquias do estado, como Luisa Barreto, da Companhia de Desenvolvimento (Codemge), e André dos Anjos, do Instituto de Previdência dos Servidores (Ipsemg).

Segundo o Palácio Tiradentes, o comitê vai orientar os órgãos da administração pública direta e indireta na elaboração das políticas necessárias para cumprir as obrigações assumidas pelo estado na adesão ao Propag, além de coordenar a articulação e interação junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Ainda nesta sexta-feira, a Assembleia começa a tramitar o projeto de emenda à Constituição que acaba com a consulta popular para a privatização das Companhias de Energia (Cemig) e Saneamento (Copasa). A proposta foi enviada para os deputados estaduais no final de 2023, mas até o momento estava parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O tema é visto como essencial para o governo na busca por amortizar 20% da dívida (R$ 34 bilhões) para zerar os juros de 4% e corrigir os valores apenas pela inflação.