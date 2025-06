Zema rebate Lula: 'quem quase destruiu esse estado foi o PT'

O governador Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais para responder ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em visita a Minas Gerais nesta quinta-feira (12/6), o petista afirmou que nem o "mais bolsonarista" consegue citar uma obra que Jair Bolsonaro (PL) entregou no estado. Além disso, declarou que "depois desse governador, que não vou citar o nome (Romeu Zema), esse estado (Minas) não merece um Nikolas ou um Cleitinho".

Em resposta, Zema gravou um vídeo em que começa citando justamente o questionamento de Lula sobre o legado do antecessor no estado. "O senhor quer que eu diga o que Bolsonaro fez por Minas?", questiona o governador. No entanto, ele não responde à própria pergunta; em vez disso, faz ataques ao PT.

"Quem quase destruiu esse estado foi o PT, no governo da senhora Dilma Rousseff", diz Zema. "Recebi Minas com R$ 20 bilhões em dívidas em salários atrasados", prossegue o governador. Além da ex-presidente do PT, o governador também responsabiliza o antecessor Fernando Pimentel (PT) pela situação financeira de Minas Gerais.

Zema alegou ainda que os recursos, no valor de R$ 132 bilhões, oriundos do acordo de reparação firmado com as mineradoras e anunciados por Lula para Minas Gerais, chegaram com 10 anos de atraso. O governador não compareceu à cerimônia de liberação dos recursos, realizada em Mariana, na Região Central do estado, onde ocorreu o rompimento da Barragem de Fundão.

Contradição

Curiosamente, na quarta-feira, quando Zema viajou a Brasília para debater os vetos do Propag com parlamentares mineiros, a assessoria do governo estadual divulgou uma nota atribuindo o déficit do estado a gestões anteriores à do PT. Segundo o material, a reunião teve como objetivo a "busca de alternativas que solucionem em definitivo a dívida de Minas com a União, gerada há mais de 30 anos".

