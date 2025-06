Pacheco manda indireta para Zema e diz que ditadura é 'inegável'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a disputa do Governo de Minas Gerais em 2026, mandou uma indireta ao governador Romeu Zema (Novo), ao discursar ao lado do petista e falar sobre o momento de quebra da "liturgia da política mineira". O parlamentar esteve com Lula em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (12/6).

Ao citar políticos mineiros que ficaram conhecidos pela defesa da liberdade, Pacheco citou o ex-presidente Tancredo Neves para responder às falas de Zema que relativizaram a existência do período da ditadura militar (1964-1985).

"Tancredo Neves foi um indutor da redemocratizacão para que tivéssemos democracia no país após um período de inegável ditadura militar, em que pessoas foram perseguidas, assassinadas e torturadas. Tivemos de Tancredo a altive de poder defender a democracia e restabelecê-la, dando sua morte em favor do Brasil", disse Pacheco.

Mapa

Pacheco e Lula realizaram a entrega de 318 máquinas agrícolas do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Os equipamentos foram adquiridos com emendas do senador mineiro, no valor de aproximadamente R$ 150 milhões.

Segundo o Mapa, o programa tem como objetivos modernizar o setor agropecuário, aumentar a produtividade rural, promover o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades regionais.

Por meio do programa, serão realizadas aquisições e doações de máquinas e equipamentos agrícolas em redes e parcerias com organizações públicas federais, estaduais, distritais e municipais, além de organizações privadas.