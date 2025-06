'Impusemos uma derrota ao governo no IOF', comemora presidente do PL

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) celebrou, em evento do Partido Liberal, a aprovação do projeto de lei que derruba o decreto que aumenta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), medida de autoria do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante sua agenda em Belo Horizonte nesta quinta-feira (26/6).

"Ontem nós impusemos uma derrota a esse governo terrível de esquerda do PT. Foi uma derrota que o Sóstenes (Cavalcanti) liderou ao lado de outros, pra que a gente não permita que esse governo continue sacrificando o povo brasileiro com aumento de impostos", afirmou o presidente estadual do Partido Liberal, mencionando o líder de oposição Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ).

A proposta do governo visava, entre outras coisas, aumentar a taxa sobre cartões de crédito e débito internacionais, aumentar a taxação de remessa de recursos para contas no exterior, compra de moeda em espécie e outras medidas que atingiriam principalmente empresas.

O intuito, segundo o Ministério da Fazenda, era arrecadar R$ 10 bilhões para equilibrar o Orçamento e buscar atingir a meta fiscal deste ano.

Na noite dessa quarta-feira (25/6), o presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB) colocou o projeto para votação, decisão que surpreendeu o governo federal, e que foi aprovado por 383 votos favoráveis e 98 contrários. A votação foi, horas depois, confirmada pelo Senado.

Políticos afirmam que a decisão é uma sinalização para o governo federal de que há um descontentamento com o governo federal, principalmente na demora na liberação das emendas parlamentares.

Sávio também aproveitou para pedir unidade para os políticos de direita e celebrou a presença do governador em exercício, Mateus Simões (Novo), no evento do Partido Liberal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"É preciso que a direita esteja unida. Isso é uma responsabilidade que nós temos com o futuro de Minas e do Brasil. A política é muitas vezes feita de gestos e esse seu gesto de aceitar nosso convite e estar aqui mostrando sua consideração com o PL é um símbolo muito importante", disse.