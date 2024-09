Camarão crocante ao creme cítrico do restaurante The Jul's, que fica no A Concept Hotel & Spa

Búzios – Apesar do apelo óbvio, Búzios acumula algumas vantagens como destino, especialmente para viajantes que procuram uma fuga das ansiedades urbanas, com menos filas de carros entrando e saindo das praias. Uma península em forma de ameba, a 2h30 do Rio de Janeiro, mais conhecida pelas quase duas dúzias de praias aninhadas em suas curvas e enseadas – algumas com menos de 30m de largura, outras com mais de 1km de comprimento, mas cada uma com uma personalidade própria. Fora seu aspecto natural exuberante e curioso, um novo componente vem posicionando a cidade ainda mais num lugar de destaque nacional: a sua gastronomia.



No tempo de Brigitte Bardot – atriz francesa que viajou para Búzios com o namorado brasileiro na década de 1960, colocando a pequena vila de pescadores no mapa –, a cozinha buziana passava longe do glamour da Rua das Pedras-Orla Bardot.

Sessenta anos depois, a charmosa cidade virou chamariz para chefs de prestígio, a maioria em hotéis ou pousadas de luxo. Ora se firmando no cenário turístico, como é o caso da trinca de jovens à frente da cozinha do Casas Brancas, que faz 50 anos em 2024, ora personalidades tarimbadas como o paulista Alex Atala, chegando como sócio e chef do Resid, que inaugura até o fim do ano.



Primeira investida do chef do D.O.M no setor de hotelaria de luxo, o Resid Club & Hotels prevê uma experiência exclusiva, inspirado por referências mundiais de clubes privados em Londres e Nova York, como Soho House, Casa Cipriani e Casa Cruz, mas com um toque brasileiro. Serão oito bares e restaurantes, todos assinados por Atala.

'O cardápio atual inclui uma série de entradas, pratos, carnes especiais, pescados frescos que trazemos dos pescadores mais próximo' - Marcos Sodré, chef do A Concept Hotel &Spa Renan Blaute/Divulgação



Ainda é cedo para falar no Resid, mas não tanto para constatar que muitos hotéis hoje no Brasil recebem seus hóspedes com uma gastronomia estrelada, nas mãos de chefs de responsa. Marcos Sodré (ex-Sawasdee, restaurante de comida tailandesa no Rio) é a grife por trás do novíssimo A Concept Hotel & Spa, na Praia de Manguinhos, onde vem servindo comida internacional, mediterrânea, cardápio thai (sua marca) e, a novidade, japonês.



São dois restaurantes sob o comando de Sodré no A Concept: The Jul's (que nasceu Ban Thai, mas ganhou uma nova roupagem, “mais internacional e com muitos grelhados no Josper”, marca de forno a carvão) e Sushi 11.

Do sushi bar



No japonês, saem criações como sushi de camarão carabineiro (R$ 40) e o Bluefin osen tamago (cubos de atum bluefin, molho cítrico e ovo perfeito ao estilo japonês – R$ 70). Entre os tirashis (porção de arroz japonês com fatias de peixe), destaque para o Especial (R$ 105), com atum, salmão, vieira, peixe branco, tamago, polvo, uni e ovas de ikurade. Há também uma seleção do Joe (R$ 52) com fatias de salmão, vieira, unagui e centolha, com diferentes coberturas.

Novidade do A Concept Hotel &Spa, o japonês Sushi 11 serve camarão carabineiro Renan Blaute/Divulgação



Para brindar, as sugestões são o Sake Fresh (R$ 54), com suco de toranja, licor de cereja e água com gás, e o Yakushima (R$ 54), com gim shissô, hortelã, manjericão e limão.



No Juls, atenção para o rolinho de pato à Pequim com molho de manga duas texturas (R$ 68) e também para a berinjela crocante ao molho missô com cebolinha e gergelim (R$ 54). Da ala thai, não deixe de comer os camarões VG ao curry com leite de coco, abacaxi, cebola, brócolis, ervilha, pimentão vermelho alho torrado, folhas de coentro e arroz jasmim (R$ 175) e a Tom Kah Gai, caldo aromático de gengibre e capim limão com frango, leite de coco e vegetais.

A inspiração tailandesa do The Jul's se revela no Tom Kah Gai, caldo aromático de gengibre e capim limão com frango, leite de coco e vegetais A Concept Hotel &Spa/Divulgação



“O cardápio atual inclui uma série de entradas, pratos, carnes especiais, pescados frescos que trazemos dos pescadores mais próximos. A pesca é o mais forte que temos, vem de Cabo Frio. Procuramos comprar o máximo possível de produtores locais”, informa o chef Marcos Sodré.

Primeiro hotel de luxo



Idealizado há cinco décadas pelo casal Amalia de la Maria, argentina, e Affonso Carlos Bebbiano Montenegro, carioca, o Casas Brancas Hotel Boutique & SPA é o primeiro hotel de luxo de Búzios. É formado por um conjunto de casas brancas instaladas no alto do Morro do Humaitá, numa encosta com vista para o mar, a cinco minutos a pé do Centro. Na cozinha, duas novidades que se juntam ao chef Filipe dos Santos (já passou pelo D.O.M, em São Paulo): o mixologista gaúcho Luis Fernando Bueno e a chef de pâtisserie chilena Jennifer Ortega.



O hotel conta com dois restaurantes – 74 Restaurant e 74 Osteria –, ambos comandados por Santos e inspirados nas culinárias brasileira e mediterrânea, com traços contemporâneos e foco em ingredientes locais.

Ao misturar as cozinhas brasileira e mediterrânea, o 74 Restaurant atrai visitantes com coxa de pato confit, rosti de batata-doce e molho poivre de goiabada Tomás Rangel/Divulgação



No 74 Restaurante, confira o croquete de palmito pupunha, queijo camembert e tomilho fresco (R$ 46), depois o polvo grelhado servido com arroz de sofrito (refogado lentamente) de tomate, Crème Fraîche e lardo (R$ 142) ou a coxa de pato confit com rosti de batata-doce e molho poivre de goiabada (R$ 145).



Se for ao 74 Osteria, comece pela burrata cremosa com uva-doce, tomates-cereja frescos, manjericão, hortelã e textura crocante da casa (R$ 72) e siga com massas "fatto a mano" (feitas à mão), como os raviólis assados, abóbora com especiarias, molho cremoso de queijo e molicata, pão ralado (R$ 81).



“Criamos sabores que harmonizam com a vista deslumbrante do mar”, diz o chef Filipe dos Santos, que colaborou para garantir ao Casa Brancas o prêmio internacional Condé Nast Johansens de Excelência como o melhor café da manhã em hotel da América Latina. Bingo!

'Criamos sabores que harmonizam com a vista deslumbrante do mar' - Filipe dos Santos, Chef do Casas Brancas Hotel Boutique &SPA Tomás Rangel/Divulgação

Sabores nacionais



O mixologista e a chef de pâtisserie chegam em um momento de celebração, enfatizando sabores nacionais como cupuaçu e caju. Das investidas dela, destaque para Meringata di fragola (R$ 42), que são morangos assados com creme de chocolate branco, gelato de iogurte e suspiro de manjericão.



Ortega tem passagens pelos hotéis Fasano, Hilton e Fairmont e levou para Búzios algum dos clássicos revestidos de contemporaneidade, como tiramisu – creme de mascarpone feito na casa, café e cacau em pó (R$ 39) e profiteroles – craquelin, sorvete de baunilha e calda de Nutella (R$ 42).

Criação da chilena Jennifer Ortega, a sobremesa do 74 Osteria Meringata di fragola tem morangos assados, creme de chocolate branco, gelato de iogurte e suspiro de manjericão Tomás Rangel/Divulgação



Do gaúcho Bueno, quatro coquetéis foram criados para as bodas de ouro do Casas Brancas, entre eles o La Divina (R$ 48), uma margarita em homenagem à fundadora Amália, com tequila, licor herbal, cordial, cupuaçu com abacaxi clarificado, perfume de bitter floral e lâmina de chocolate com pimenta, e o Dona Helena (R$ 53), com cachaça, licores, limão, caju, cacau e uma geleia de laranja servida no café da manhã do hotel na finalização.



Mais que conforto



É tanto glamour que Armação dos Búzios (nome que vem de uma estrutura de madeira que era utilizada para a extração de óleo e carne de baleia) virou paraíso de argentinos e paulistas a partir dos anos 1970. E segue se reinventando para atrair mais visitantes e residentes, sem perder a magia que faz da cidade um dos três destinos mais desejados do país, perdendo apenas para Rio de Janeiro e São Paulo, segundo pesquisa recente da Omnibees (plataforma para reservas em hotéis).

Polvo glaceado com creme de milho verde e vinagrete de aji amarelo do restaurante Místico, na Abracadabra Pousada Renan Blaute/Divulgação



No restaurante Místico, da Abracadabra Pousada, o chileno Félix Sanchez (ex-Sheraton e atual chef-executivo do Grupo Tragga) vem chamando a atenção pela ousadia e inteligência com que serve o menu degustação do dia (R$ 420). Entre os pratos, vieiras peruanas com pupunha, conchas chilenas com tartar de atum e pitangola (peixe) cru ao ponzu e acelga japonesa. “Tudo orgânico e fresco”, pontua.



O chef aproveita para anunciar as estreias no menu a la carte, entre elas tartar de lagosta (R$ 105); polvo com espuma de queijo de cabra (R$ 94); filé-mignon envolto em presunto de Parma com risoto trufado de cogumelos silvestres e aspargos e couve pak choi tostados (R$ 199) e mousse de chocolate com azeite (R$ 56).



Uma das mais novas opções de hospedagem aconchegante, a pousada Villa Raphael Experience Hotel & Gastronomy é um hotel “pé na areia” com duas casas em estilo colonial espanhol, posicionadas de frente para a Praia da Ferradura. O café da manhã é quase uma pintura, com o mar azul ao fundo.

Para os vegetarianos



Para os vegetarianos, a pousada Villa Raphael sugere o risoto de beterraba com queijo de cabra e azeite de cítricos Pousada Villa Raphael/Divulgação



Nada de chef, mas muita gastronomia de predicados. Um dos favoritos de quem vai até lá é o camarão empanado com gergelim e aioli de limão siciliano (R$ 64). Tem também o risoto de beterraba com queijo de cabra e azeite de cítricos (R$ 78) e o moqueca de banana-da-terra no coco com arroz branco e farofa de dendê (R$ 86). Quem disse que vegetariano não pode?

Na Praia Rasa, é visível o sinal da mudança com tantos investimentos e o surgimento de novos hotéis erguidos nas imediações. Um deles é o Villa Rasa, hoje um requisitado destino de casamentos.

No menu do restaurante Mero, destaca-se a moqueca de peixe e camarão com dendê, farofa crocante de quiabo e arroz Villa Rasa/Divulgação

No menu do restaurante Mero, destaque para o ceviche com leite de tigre de tangerina e água de coco, servido com pão sourdough da Padaria Balthazar, a mesma que atende o café da manhã (R$ 56) e a moqueca de peixe e camarão com dendê, farofa crocante de quiabo e arroz (R$ 92). Para quem tem fome de polvo, o fruto do mar chega grelhado direto da brasa (R$ 92).



De frente para o azul do mar





Tem Búzios para todos os gostos. É bom em todo canto. Um lugar, em especial, chama a atenção: a Praia Brava, uma das favoritas dos surfistas, é o endereço do restaurante e beach club Rocka, do chef argentino Gustavo Rinkevich. O forte não é só o que vai no prato e na taça, mas também o climinha da casa, onde parte do salão fica no gramado, com ombrelones e espreguiçadeiras diante do paraíso.

Hit no cardápio do Rocka, o ceviche com aroma de aroeira, batata-doce e pimenta-biquinho é sempre uma boa pedida Rocka/Divulgação



Do menu, os ceviches com peixe do dia, um ao aroma de aroeira com batata-doce e pimenta-biquinho (R$ 79) e o outro com “aji amarillo” e lulas de Arraial do Cabo à dorê (R$ 87) estão entre os hits. Só não pode ir embora sem antes passar no toalete e conferir algumas das fotos mais icônicas de Búzios: uma exposição improvável, mas necessária.

Qualidade à mesa



A qualidade e o frescor dos peixes estão diretamente relacionados com o tempo em que ele foi pescado e a rapidez com que chega à mesa. Moqueca de peixe e camarão ou feijoada de frutos do mar? No restaurante Casablanca, em Porto da Barra, a disputa olímpica dá o que falar (R$ 180 e R$ 150, respectivamente, ambos para duas pessoas).

A qualidade e o frescor dos ingredientes do Casablanca se comprovam ao comer a feijoada de frutos do mar Casablanca Búzios/Divulgação

Graças ao trabalho com apuro do casal anfitrião Bárbara Arouca e João Fagundes (o nome que colocou o bar da Privilége nos trilhos), que pretendem servir ali vinhos da Vinícola Arouca, produzidos em Areal, na Serra, cuja primeira safra comercial sai este mês.

Ali você pode desfrutar do carpaccio com fatias finas e macias de carne temperadas com azeite, limão, alcaparras e parmesão (R$ 46). Bem leve e refrescante. Ou então o ceviche de peixe do dia (R$ 44) cercado de refrescância diante do mar.



Serviço



