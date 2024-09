Está se sentindo com sorte? Então, corre para comprar queijo no Mercado Central de Belo Horizonte. Em parceria com os projetos Rota do Queijo de Minas e Jornada do Queijo, o centro de compras está promovendo uma campanha que vai proporcionar uma imersão na cultura queijeira de Minas Gerais. Quem comprar queijos em nove lojas sinalizadas do Mercado da capital até o dia 14 de setembro vai concorrer a uma viagem de experiência para a Serra da Canastra, uma das principais regiões produtoras de queijo do estado. É uma oportunidade para conhecer paisagens únicas e vivenciar a cultura queijeira.





Para participar da promoção é simples: basta seguir no Instagram os perfis @rotadoqueijodeminas, @madeinminasgerais, @curadoriadoqueijo e @jornadasdoqueijo e comprar um queijo das fazendas participantes da Rota do Queijo de Minas em lojas sinalizadas do Mercado. Automaticamente, você ganha um cupom e deposita na urna que está disponível no local. O prêmio terá um ganhador e garante uma viagem para duas pessoas, com hospedagem, alimentação e transporte interno inclusos.





Jordane Macedo é o idealizador do sorteio Rota do Queijo de Minas/Divulgação

O idealizador do Rota do Queijo de Minas, Jordane Macedo, explica que a ação marca a entrada do projeto no Mercado Central e visa promover principalmente os queijos das regiões da Mantiqueira, com 20 representantes, da Canastra, com 18, e de Araxá, com seis, além de contribuir para o fortalecimento dos circuitos turísticos nesses locais. “Para contribuir ainda mais com a conexão entre produtores e consumidores, nossa campanha também irá promover uma rodada de negócios para apresentar os queijos das fazendas participantes da Rota para os lojistas do empreendimento”, salienta.





O famoso Canastra

Lúcia Oliveira, da “Queijo do Ivair”, diz que o Queijo Canastra ganhou sua popularidade pela boa divulgação da APROCAN (Associação dos Produtores de Queijo Canastra) e do SEBRAE, que rendeu um prêmio a esse tipo de iguaria em 2015, na França. “Foi o primeiro queijo brasileiro a conquistar uma medalha internacional, ganhando uma visibilidade muito grande no mundo inteiro. Nos concursos seguintes, mais produtores enviaram seus queijos, realmente conquistando o paladar dos jurados”, explica.





O legítimo queijo canastra deve ter maturação mínima de 14 dias Queijo do Ivair/Divulgação

O Canastra é identificado por ser o “amarelinho” da casca lisa, levemente ácido mas com características únicas de cada propriedade, visto que cada produtor tem o próprio microclima que vai dar o sabor e a textura para cada um. “O legítimo deve ter maturação mínima de 14 dias, estar embalado e rotulado com todas as informações sobre o produto e sua origem, além do órgão que fez a inspeção da queijaria”, conta Lúcia.

Diferenças entre cada região





A especialista em produção queijeira Renata De Paoli explica que a diferença entre os queijos Canastra, Mantiqueira e Araxá é o processo de produção: "O queijo minas artesanal, que a gente chama de QMA, é feito de leite cru, massa crua, pingo e sal (pingo é um fermento natural). O queijo da Mantiqueira é feito de leite cru também, mas a massa é cozida e vai em um soro fermento natural e a salga é na salmoura. Então, basicamente, a diferença entre eles é a tecnologia na produção, além da região".

O sorteio será realizado ao vivo no Mercado Central no dia 14 de setembro e a viagem do prêmio acontecerá em novembro. A Jornada tem duração de quatro dias e será guiada pela especialista em produção queijeira Renata De Paoli Santos e pelo próprio Jordane Macedo, em São Roque de Minas. A expedição passa por diversas fazendas queijeiras para conhecer cada processo da produção e ainda participar de degustações e eventos de harmonização.





Confira os estabelecimentos e os queijos participantes:

Loja do Itamar: Miguel e GOA

Ronaldo Queijos e Cachaça: Miguel e GOA

Estação da Canastra: Miguel, Zé Mário e GOA

Empório Herança Mineira: Miguel, GOA e Queijo do Ivair

Cantim de Formiga: Miguel, Maranata, GOA, Capão Grande e Roça da Cidade

Empório Central do Queijo: Miguel, Maranata, GOA e Capão Grande

Queijaria do Noé: Miguel

Caminho da Roça: GOA e Queijo do Ivair

Padaria Du Pain: GOA e Queijo do Ivair

