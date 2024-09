A culinária é repleta de truques e dicas que prometem salvar pratos e facilitar a vida na cozinha. Um dos mais curiosos é o mito de que a batata pode absorver o excesso de sal dos alimentos. Se você já ouviu falar que colocar uma batata em um ensopado ou sopa salgada pode reduzir o teor de sal, deve estar se perguntando: será que isso realmente funciona ou é apenas uma crença popular? O chef Rafael Matos, nutricionista e coordenador do curso superior de tecnologia em gastronomia da Faculdade Senac, responde a questão.

"Essa é uma pergunta muito comum no universo culinário, principalmente quando erramos a mão no sal em alguma preparação. A batata, quando acrescentada em algum preparo de molho, sopa ou carne ensopada, não consegue alterar a concentração do sal que já foi adicionada ao preparo", explica.

O chef e nutricionista conta que, apesar de o ingrediente ter uma capacidade de absorção do líquido da preparação, a concentração de sal fica a mesma, a não ser que esse volume de batata acrescido seja gigantesco. "Dessa forma, infelizmente é mito que a batata tira o sal da comida", esclarece.

Rafael Matos (à direita) ensina a usar o mesmo ingrediente que já está na preparação Senac/Divulgação





Mas nem tudo está perdido: "Se for possível aumentar o volume da preparação e não adicionar mais sal, quem estiver cozinhando vai conseguir reduzir a concentração do sal em relação ao volume que está sendo preparado", diz.

Use o mesmo ingrediente

Matos dá alguns exemplos de como reverter a situação: "Estou preparando um purê de batata e salguei demais. A forma mais adequada é cozinhar mais batata sem adição de sal e acrescentar na preparação. Se salgar o feijão, cozinhe mais feijão sem adição de sal e acrescente no total". Assim, não vai haver mais riscos de servir uma comida salgada e nem de desperdiçar os alimentos com descarte.

Porém, ainda fica a pergunta: existe algum alimento que tira o sal da comida? "Sinto em decepcioná-los e decepcioná-las, mas nenhum alimento tem essa propriedade de fazer desaparecer o sal que já foi adicionado ao preparo", responde.

Em pequenas quantidades

Segundo Rafael, existem, sim, alguns truques para tentar salvar o prato, mas ressalta: "Para evitar de errar a quantidade no sal na hora da comida, o segredo é nunca colocar a quantidade total de sal já no início da preparação e sempre começar com pequenas quantidades".

É importante lembrar que o alimento no fogo perde água por evaporação, o que aumenta a concentração de todos os ingredientes que foram utilizados, principalmente o sal, que tem essa função de realçar o sabor. "Então, enquanto estiver cozinhando, adicione sal aos poucos e experimente. Deixe para colocar as últimas pitadas já com o prato quase pronto, na finalização", explica.





Dicas do chef para corrigir o excesso de sal

Uma das soluções mais práticas é adicionar ingredientes que aumentem o volume da preparação e diluam o sabor, como batata, pão, cenoura ou até mesmo água, dependendo do prato.

Outro truque é balancear o excesso de sal com ingredientes ácidos, por exemplo, suco de limão ou vinagre, que ajudam a neutralizar a percepção salgada e levam mais equilíbrio para o prato.

"No fim, o segredo é sempre manter a calma, ser criativo e não ter medo de testar soluções", completa.







