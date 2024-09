Até o próximo domingo, 22 de setembro, amantes de coquetéis terão uma oportunidade especial para celebrar o clássico Negroni. Quatro restaurantes da capital mineira se unem em uma iniciativa inédita que promete realizar a combinação perfeita entre a gastronomia e a coquetelaria: a 1ª Benerick’s Negroni Week.







O evento oferece menus de três tempos assinados por renomados chefs da cidade, que harmonizam com o Negroni e combinam ingredientes que realçam o clássico coquetel italiano, conhecido por seu equilíbrio entre sabores amargos, doces e cítricos. Fazem parte do circuito gastronômico os restaurantes “Caravela”, do chef Cristóvão Laruça; “A Cozinha de Sofia”, da chef Sofia Marinho; “Cozinha Santo Antônio”, da chef Juliana Duarte e “Villeon Restaurant”, do chef Felipe Leão.

Os menus estão disponíveis nos formatos de almoço (R$ 95) e jantar (R$ 135), com uma dose da bebida incluída, oferecendo ao público a chance de apreciar a combinação. O Negroni da marca de Belo Horizonte Benerick's é um drinque pronto composto por gim, Campari e vermute, com um toque especial de brasilidade com bitter de laranja-baía e nibs de cacau orgânico.

O Benerick's Negroni é prático e não exige equipamentos de coquetelaria para preparar um bom coquetel Benerick's Negroni/Divulgação

Homenagem a um conde

A origem do Negroni remonta à década de 1910, em Florença, na Itália. A história mais aceita sobre a criação da bebida envolve o conde Camillo Negroni, um frequentador assíduo do Caffè Casoni. Cansado do clássico Americano (uma mistura de vermute, Campari e água com gás), ele pediu ao bartender Fosco Scarselli que substituísse a água com gás por gim, resultando em um coquetel mais forte e marcante. A novidade agradou tanto que passou a ser conhecido como Negroni, em homenagem ao conde.

Com o tempo, a receita se consolidou: partes iguais de gim, vermute rosso e Campari, finalizadas com uma fatia de laranja. Hoje, é um dos coquetéis mais populares no mundo, apreciado em sua forma clássica ou em diversas variações criativas.

Confira os menus

Caravela

ALMOÇO

Entrada: Tiborna de cogumelos (Torradas com cogumelos ao forno e queijo)

Prato principal: Arroz de tomate com tamboril (Arroz de tomate com filetes de tamboril)

Sobremesa: Mousse de chocolate (Mousse de chocolate com raspas de laranja e avelãs)

JANTAR



Entrada: Presa de porco (Rosbife de presa de porco com escabeche de goiaba, parmesão e amêndoas tostadas)



Prato principal: Arroz caldoso de cordeiro (Arroz caldoso de cordeiro com cogumelos)



Sobremesa: Tudo chocolate (Sobremesa de chocolate com toque de vinho do Porto)







Cozinha Santo Antônio

Entrada: Jiló da Manu (Jiló empanado com queijo e purê de limão capeta)

Prato Principal: Juntinho (picolé mineiro - costelinha de porco macia e suculenta, molho do fundo do tabuleiro, laranja e chocolate 70% cacau da Kalapa. Acompanha fubá suado do Projeto Criolo, tomates e cebolas assadas)

Sobremesa: Perdição (Torta de chocolate meio amargo com caramelo salé)





O prato "Juntinho" é um picolé mineiro da Cozinha Santo Antônio Luisa Maciel/Divulgação

A Cozinha de Sofia

Entrada: Porchetta com laranja kinkan (Barriga de porco assada com mostarda di Cremona de laranja kinkan)

Prato principal: Rigatoni alla Carbonara (Massa de grano durum com molho à base de ovos, pancetta e pecorino)

Sobremesa: Tiramisù (Doce italiano com creme de mascarpone e café espresso com toque de laranja-baía)





Villeon Restaurant

Entrada: Tartare de Atum (Tartare de atum fresco, manga e avocado)

Prato principal: Espaguete dourado (criação do amigo Cantídio Lanna: Massa com molho de moranga, carne de sol e banana-da-terra frita)

Sobremesa: Pudim de tapioca com maracujá e laranja (Pudim de tapioca com calda de maracujá e laranja acompanhado de sorbet de maracujá)





Sobre a Benerick's

Com sede em Belo Horizonte (MG), a Benerick's Cocktail Co. é uma indústria de drinques prontos para beber (RTD – ready to drink), tendência mundial de consumo que está em franca expansão no país – propondo uma experiência diferenciada: a facilidade de abrir um drinque e servi-lo pronto, mas com um sabor antes só encontrado através de um competente bartender produzindo aquelas receitas.

Serviço

A Cozinha de Sofia

Rua do Ouro, 1725 - Serra

(31) 99880-8009

Segunda a sexta-feira: somente almoço, das 11h30 às 14h30

@acozinhadesofia





Caravela

Avenida Olegário Maciel, 1600 - 3º Piso, Diamond Mall - Lourdes

(31) 99585-5804

Segunda-feira a domingo: almoço e jantar, das 12h às 23h

@caravelabh





Cozinha Santo Antônio

Rua São Domingos do Prata, 453 - Santo Antônio

(31) 98218-6427

Quinta: somente jantar, 19h às 23h

Sexta: somente almoço, das 12h às 15h

Sábado e domingo: somente almoço, das 12h30 às 17h

@cozinha_santoantonio





Villeon Restaurant

Rua Elias Antônio Jorge, 21 - Luxemburgo

(31) 97207-7593

Quarta e quinta-feira: das 18h às 24h

Sexta-feira e sábado: das 12h às 24h

Domingo: das 12h às 18h

@villeonbh

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino