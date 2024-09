Em momentos de calor, não há nada melhor do que encontrar uma cerveja bem gelada. Seja você amante de rótulos artesanais em busca de novas experiências ou fã das boas e velhas marcas populares. Para ajudar a refrescar em dias de temperaturas alta, listamos sete bares que vendem as cervejas mais geladas de Belo Horizonte. Todos oferecem opções de petiscos que combinam perfeitamente com a bebida refrescante, tornando a pausa no calor ainda mais saborosa.



Bar do Juveninha

O Bar do Juveninha é um tradicional boteco de Belo Horizonte, conhecido pelo ambiente descontraído e pelo famoso churrasco gratuito servido às segundas-feiras, atraindo muitos clientes. Com mais de 15 anos de história, o bar serve porções e pratos típicos, como o filé de tilápia, o tropeirinho, o torresmo e a vaca atolada. Além do bom atendimento, o local se destaca por manter viva a tradição dos bares "raiz", com uma clássica estufa de pratos. O menu também traz cervejas geladas de 550ml e 600ml.

O Bar do Juveninha conta com diversos petiscos para acompanhar a cerveja gelada Instagram/Reprodução

Bar do Mulão

O dono começou o bar no quintal da própria casa. Hoje, o espaço aconchegante já abriga cerca de 20 mesas com dois balcões. A decoração segue o gosto pessoal do proprietário, com posters e discos de rock pelas paredes. Falando no cardápio, os petiscos são a especialidade da casa: o queridinho é o bolinho de carne, que pode ser servido em quatro versões: com muçarela, muçarela e presunto, só com molho e também só frito.





Outras opções são a almôndega recheada com azeitona, o torresmo de barriga assado com mandioca cozida, a maçã de peito com mandioca e o pernil assado. As cervejas são as tradicionais Brahma, Skol, Original, Bohemia e Brahma Extra. Tem também caipirinha, caipiríssima, cuba libre, gim tônica, entre outros drinques, como as cachaças mineiras, nos rótulos Vale Verde, Seleta, Boazinha, Germana e diversas outras marcas.





O tropeiro do Bar do Mulão faz muito sucesso com os seus petiscos Instagram/Reprodução

Sô Bar

Além de ter uma das estufas mais famosas da cidade, o Sô Bar também conta com a participação do público na definição do que será servido. Toda segunda eles sobem uma caixinha de votação nos stories do Instagram para que os clientes elejam qual prato será servido no dia seguinte. As opções mais votadas são arroz com suã, angu à baiana e vaca atolada. O cardápio tem outros petiscos, como filé-mignon com fritas e jiló empanado. Para beber, o local conta com chopes gelados e drinques clássicos, como a caipirinha.





O Sô Bar tem uma das estufas mais famosas da capital mineira Instagram/Reprodução

Diamantina Bar

Há 29 anos, o Diamantina Bar é conhecido pelos petiscos e pratos mineiros, além de cervejas e cachaças, em casa com decoração rústica e atmosfera relaxada. É o ambiente ideal para confraternizações entre amigos, comemorações de aniversários e almoços. A carta de drinques é repleta de opções irresistíveis para todos os paladares. Desde clássicos como a caipirinha até criações especiais da casa, o cliente pode escolher entre vodca, gim, rum e frutas frescas para um coquetel perfeito. Além disso, a cerveja é servida só se for gelada!

O Diamantina Bar oferece porções irresistíveis com uma cerveja geladinha Instagram/Reprodução

Bar do Antônio Pé de Cana

O nome “Pé De Cana” foi um apelido dado pelos próprios clientes do bar, em uma brincadeira com o dono do estabelecimento, que jogava os restos de cachaça dos copos direto no canteiro. Além das cervejas nacionais e importadas presentes no cardápio junto com o chope gelado, a casa também serve algumas das tradicionais receitas de boteco há mais de 20 anos. São mais de 50 petiscos que misturam ingredientes típicos da boêmia, como a mandioca, o filé, a linguiça, a carne seca, o torresmo, entre outros. As receitas já foram destaque no "Comida di Buteco" e nas revistas Veja BH e Encontro.

O Bar do Antônio é famoso pelos deliciosos petiscos Instagram/Reprodução

Sucata Lanches

O Sucata Lanches é uma lanchonete tradicional e simples com entrega de pizzas, massas, sanduíches e porções de carnes no Bairro Pompéia. Dentre as opções do cardápio, é possível encontrar sucos como de açaí e de morango, sanduíches como o Sucatinha (hambúrguer, alface, tomate, batata palha, molho especial, ovo, lombinho canadense e queijo) e pizzas, como a clássica de calabresa. Para beber, o cliente poderá escolher entre drinques como a caipirinha e o cuba libre, além da cerveja bem gelada.

Todas as segundas, o Sucata conta com um maravilhoso churrasco Instagram/Reprodução





Madeirinha Pizzas e Petiscos

O Madeirinha Pizzas e Petiscos é famoso por ser um lugar moderno e muito aconchegante. Em ambiente familiar, o menu traz pizzas nos sabores clássicos como marguerita e frango com milho, além de petiscos como o torresmo e o fígado acebolado. Para se refrescar, quem vai ao local pode pedir drinques como o o martini, além de cervejas long neck de marcas tradicionais.

O Madeirinha conta com diversos sabores de pizzas Instagram/Reprodução



Serviço



Bar do Juveninha

Rua Castelo da Beira, 262 - Castelo

(31) 3477-5589

@bardojuveninha





Bar do Mulão

Rua Marambaia, 291 - Caiçaras

(31) 3412-6505

@bardomulao

Sô Bar

Avenida Altamiro Avelino Soares, 426 - Castelo

(31) 99279-7084

@sobarcastelo





Diamantina Bar

Rua São Roque, 1125 - Sagrada Família

(31) 98483-7840

@diamantina.bar





Bar do Antônio Pé de Cana

Rua Flórida, 15 - Sion

Rua Guaicuí, 615 - Luxemburgo

(31) 3221-2099

@bardoantonio





Sucata Lanches

Rua Belém, 2001 - Pompéia

(31) 3482-5151

@sucatalanches





Madeirinha Pizzas e Petiscos

Avenida Jequitinhonha, 860 - Vera Cruz

(31) 3466-6665

@madeirinha_pizzas





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino