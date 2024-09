O que transforma a cachaça em uma verdadeira paixão nacional? Também conhecida como marvada, cátia, cajibrina, pinga, mé ou branquinha, ela é um destilado 100% brasileiro que se origina exclusivamente da cana-de-açúcar, com a graduação alcoólica entre 38% e 48%. Dada a importância dessa bebida para a cultura brasileira, hoje, 13 de setembro, é celebrado o Dia da Cachaça, data criada pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC).





Além do seu papel essencial na querida caipirinha, esse destilado tem uma rica história e várias curiosidades. Em homenagem à data, Delfino Golfeto, sommelier de cachaças e fundador da rede de restaurantes Água Doce Sabores do Brasil, com 80 unidades em sete estados, sendo unidades em Minas Gerais (Pouso Alegre, Uberaba e Varginha), desvenda algumas curiosidades sobre a bebida.

Delfino também fundou, em maio de 2004, o Museu da Cachaça, localizado em Tupã, no interior de São Paulo, onde fica a sede da Água Doce Sabores do Brasil. O local tem mais de três mil rótulos, além de contar a história da bebida e o processo de fabricação.





Consumo mundial

Você sabia que a cachaça é a terceira bebida destilada mais consumida no mundo e a primeira no Brasil? Segundo dados do Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Aguardente de Cana, Caninha ou Cachaça (PBDAC), a produção é em torno de 1,3 bilhão de litros por ano, sendo que cerca de 75% desse total é proveniente da fabricação industrial e 25% artesanal. Além disso, de acordo com informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Brasil consome quase toda a produção de cachaça, ou seja, apenas cerca de 1% a 2% é exportado e os principais países compradores são Alemanha, Paraguai, Itália, Uruguai e Portugal.





Bebida histórica e cultural

De acordo com o IBRAC, a bebida faz parte de manifestações folclóricas e religiosas, como bailes, folguedos, jogos, casamentos, nascimentos, batizados, velórios, folias, novenas, ladainhas e rezas. Além disso, por estar presente em todo o tipo de ambiente, já foi servida como veículo de comunicação de acontecimentos políticos e sociais por meio dos seus rótulos.

Variedade de rótulos

Atualmente, existem mais de quatro mil marcas de cachaça no mercado brasileiro. No início de 2023, a mais cara do mundo foi lançada com o valor de venda de US$ 180 mil, o equivalente a quase R$ 1 milhão.





Surgimento da caipirinha

Ainda segundo o (IBRAC), feita exclusivamente com cachaça, limão, açúcar e gelo, a caipirinha foi criada no interior do estado de São Paulo como remédio contra gripe. Isso ocorreu em 1918, durante o surto da Gripe Espanhola no Brasil. O drinque se tornou conhecido apenas na Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922.

Cachaça é brasileira, mas a cana-de-açúcar não

A origem da planta, que pertence à família das gramíneas, é da ilha de Nova Guiné, na Oceania. No Brasil, a cana-de-açúcar foi trazida em 1520, pelos portugueses.

Importância da madeira na produção

Diferentemente de outros destilados mundiais, é possível utilizar mais de 30 tipos de madeira para armazenamento e envelhecimento da cachaça. Esse fator é de extrema importância na fabricação da bebida, pois proporciona diferentes cores, aromas e sabores. O processo de envelhecimento é feito de acordo com cada tipo de madeira utilizada, sendo que as mais comuns são carvalho, amburana e bálsamo. Isso influencia diretamente no resultado, pois cada madeira cria sabores diferenciados e aromas frutados. Para ter qualidade, a cachaça precisa ficar armazenada por, no mínimo, dois anos em uma boa madeira. Se ficar acima de oito anos, torna-se um produto nobre e ganha status.





Como beber cachaça

Tente ver a transparência, a pureza e a oleosidade da cachaça ao movê-la dentro de um copo ou taça translúcida. Dessa forma, é possível ver as lágrimas da bebida descerem lentamente no copo, mostrando que a bebida é encorpada, como são as verdadeiras cachaças de qualidade envelhecidas em tonéis de madeira. O segundo passo para beber o destilado é sentir o cheiro e o gosto. Deixe-a na boca por vinte segundos para que sinta o sabor nas partes palatáveis, balançando e trabalhando a bebida nestes locais sensíveis.





“Normalmente, a cachaça possui um teor alcoólico mais elevado, dando a sensação que esquenta ao tomá-la. Sempre brinco que a bebida tem que esquentar e não arranhar. Cachaça boa não tem disso. Já o segundo golinho fica melhor para apreciação. Geralmente, degusto 25ml, para avaliar uma cachaça de qualidade, em 20 ou 25 minutos. Para identificar uma boa cachaça, deve mastigar o cheiro ou o líquido. É dessa forma que se aprende o que é uma cachaça de bálsamo, de carvalho e amburana”, revela Delfino.





Harmonização

Pratos com tropeiro, linguiças, torresmos, carnes suínas e tutu de feijão se encaixam bem com uma boa cachaça. Há dois tipos básicos de harmonização: por semelhança, com uma cachaça suave com pratos mais leves (isca de tilápia ou bolinho de bacalhau), ou a contraposição, apostando no contraste, ou seja, uma cachaça mais encorpada com pratos como: torresmo, carnes vermelhas, queijo parmesão, entre outros.





Para que a bebida possa valorizar a comida, é preciso levar alguns fatores em consideração, como o teor alcoólico, o índice de acidez, os sabores, o aroma e o tipo de envelhecimento. No caso das cachaças neutras, que apresentam aspecto cristalino e não passam pelo processo de envelhecimento, os pratos mais indicados são tilápia ao molho de camarão, bolinho de bacalhau, camarão crocante, saladas, queijo provolone e tilápia crocante.





Já no caso das cachaças que passam pelo processo de envelhecimento em tonéis de madeira, é preciso levar em consideração o tipo de madeira utilizada para escolher o prato para harmonização. As cachaças envelhecidas no bálsamo, por exemplo, combinam com filé-mignon com gorgonzola, picadinho de carne e picanha na chapa.

A amburana pode ser perfeita quando a opção é um bolinho de carne de sol, bolinho de mandioca recheado, chapa mista com picanha, linguiça e filé de frango e, por incrível que pareça, até mesmo com sobremesas. O carvalho, por sua vez, pode ser harmonizado com pratos como escondidinho, costelinha suína, torresmo e carne de sol.



