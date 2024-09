Um ranking italiano elenca, anualmente, as 100 melhores pizzas do mundo, o 50 Top Pizza World. Em 2024, cinco delas são brasileiras: quatro em São Paulo e uma no Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A paulistana Leggera Pizza Napoletana é a melhor colocada entre as brasileiras, na 11ª posição. “O ambiente é simples e informal, a escolha do cardápio é ampla e será como dar um passeio pela Itália”, escreveu o ranking. Ela também foi nomeada a melhor da América Latina.





As outras são a QT Pizza Bar, em 38ª, com o responsável Matheus Ramos, eleito o Melhor Pizzaiolo do Ano. Em seguida, a Pizza da Mooca aparece em 53ª; a Unica Pizzeria, em 87ª e, por fim, a primeira carioca da história no ranking, Ferro e Farinha, no 89º lugar.





Conforme a própria organização, os curadores do guia visitam os lugares como clientes comuns, portanto, todas as avaliações acontecem de forma anônima.





Confira as 10 pizzarias que lideram o ranking deste ano

Una Pizza Napoletana – Nova Iorque, EUA

Diego Vitagliano Pizzeria – Nápoles, Itália | empate com I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Itália

The Pizza Bar on 38th – Tokio, Japão

Confine – Milão, Itália

Napoli on the Road – Londres, Inglaterra

Tony’s Pizza Napoletana – São Francisco, EUA

I Tigli – São Bonifacio, Itália

Sartoria Panatieri – Barcelona, Espanha

50 Kalò – Nápoles, Itália

Seu Pizza Illuminati – Roma, Itália

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice