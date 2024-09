Com o calor intenso e o clima seco que tem castigado Belo Horizonte, bares e restaurantes da cidade estão aproveitando para lançar promoções que atraiam os consumidores em busca de uma bebida gelada. O Outback Steakhouse e o Porks - Porco & Chope entraram na onda com ofertas especiais em comemoração ao Dia do Cliente, celebrado no dia 15 de setembro, e para marcar a chegada da sexta-feira 13.

No Outback, conhecido pelo famoso Chopp Brahma servido em caneca congelada, a promoção oferece 50% de desconto em todos os chopes a partir das 17h, válido em todas as unidades do restaurante, durante o mês de setembro. A oferta é válida para todos os dias da semana até o fechamento das unidades, e as mesas com quatro ou mais pessoas ganham a icônica Bloomin’ Onion como cortesia. Para garantir a cebola gigante, é preciso pedir pelo menos um prato principal ou aperitivo e apresentar o post da campanha nas redes sociais do restaurante.

Já o Porks, bar que tem se destacado em Belo Horizonte com suas porções de carne suína e chopes artesanais, oferece uma promoção especial no dia 13 de setembro. Até às 19h13, será possível consumir três chopes pilsen de 300 ml por apenas R$13, nas unidades Porks Savassi e Porks Praça Tiradentes. No domingo, 15 de setembro, Dia do Cliente, a promoção continua com chopp pilsen de 300 ml por apenas R$1, válido por uma hora, entre 15h e 16h. Vale lembrar que o estoque de chopp é limitado a 100 litros por unidade.

As ações de Outback e Porks não são válidas para delivery ou take away, sendo exclusivas para consumo no local. Com essas ofertas, os estabelecimentos esperam atrair os clientes já fiéis e também os novos, reforçando a ideia de que momentos de lazer em Belo Horizonte podem ser ainda mais agradáveis com boas promoções e bebidas geladas para enfrentar o calor da cidade.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos