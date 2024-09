Os mineiros não apenas produzem a maior parte da cachaça de alambique do país, mas também se orgulham de manter viva uma tradição. Nesse cenário, começa nesta quinta-feira (12/9) o Descobrindo a Cachaça d’Alambique, no Mercado de Origem Olhos d’Água, Região Oeste de Belo Horizonte, evento que vai muito além de uma simples degustação. Até domingo, o público terá a chance de mergulhar nesse universo fascinante do destilado de cana-de-açúcar, rico em sabores e cultura.





O evento aproveita para comemorar o Dia da Cachaça, celebrado nesta sexta-feira, 13 de setembro. Com entrada gratuita, reúne expositores de diversas cidades mineiras, aulas-show, palestras, rodadas de negócios e atrações musicais. Na loja Cava Zé Ribeiro, dentro do Mercado de Origem, o público poderá participar de bate-papos e aulas de gastronomia e mixologia, enquanto o primeiro andar contará com moda de viola e contação de histórias da cachaça.

Rótulos selecionados

A curadoria é de Humberto Candeias, engenheiro florestal e também produtor de cachaça (ele criou as marcas Velha Aroeira e Aroeirinha). Humberto selecionou os produtores que participam dos estandes de exposição. As cachaçarias presentes no evento - 29 no total - serão:



Cachaça Buraco de Curral

Cachaça Flor das Gerais

Pedra Brilhante

Velha Aroeira

Prazer de Minas

Aows Mininu

Cachaça Rozendo

Cachaça Dama da Noite

Cultura Mineira

Cachaça Rio Mineiro

Divina Cana

Cachaça Colombina

Mestre Ribeiro

Cachaças Engenho do Coronel

Estação da Cana

Cachaça Bem Me Quer

Cachaçaria Nacional

Cachaça Sô Nicó

Cachaçaria Vale do Piranga

Cachaça Rio Mineiro

Cachaça Germana

Cachaça Boi Parido

Cachaça Guaraciaba

Meritíssima

Cachaça Catendê

Engenho da Cana

Cachaça Pinissilina

Cachaça Monttero

Puri

As cachaças que poderão ser encontradas no Mercado de Origem são produzidas em mais de 33 madeiras diferentes. Dessa forma, o público visitante poderá aprender tanto sobre a cachaça quanto sobre o processo. Haverá um alambique em funcionamento no evento.

Concurso inédito





O evento também conta com o primeiro Concurso de Avaliação da Qualidade das Cachaças de Alambique e Aguardentes de Cana Mineiras, que será oficialmente lançado nesta terça-feira (10/9), às 19 horas, no Mercado de Origem. A competição é promovida pelo Governo de Minas, com organização da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG).







O julgamento de 225 cachaças e aguardentes concorrentes, todas registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ocorrerá de quarta a sexta (11 a 13 de setembro). Atributos sensoriais das bebidas, nos aspectos visual, olfativo (aromas) e gustativo (paladar), serão avaliados por meio de metodologia desenvolvida especialmente para o concurso.

As bebidas serão avaliadas por uma equipe de 24 especialistas, com notório saber na área de cachaça, de acordo com Thaís Brumano Kalil, coordenadora técnica estadual de agroindústria da Emater-MG. “Consultamos a Associação Brasileira de Sommeliers para a seleção dos jurados.”

A revelação dos vencedores e a cerimônia de premiação acontecerão em novembro, em data a ser confirmada.

Cachaça x aguardente

As duas bebidas avaliadas na competição (Cachaças de Alambique e Aguardentes de Cana Mineiras) serão divididas em dez categorias, que diferem em função da forma e do tempo de armazenamento e envelhecimento.



Apesar de serem consideradas sinônimos, cachaça de alambique e aguardente de cana são bebidas diferentes. Cachaça é produzida exclusivamente em alambique de cobre e obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar crua, com graduação alcoólica de 38% a 48%. Já a aguardente de cana pode ter teor de álcool maior, de 38% até 54%, e é obtida a partir do destilado alcoólico simples da cana-de-açúcar ou do mosto fermentado do caldo de cana.





Cachaça no prato





Evento também conta com um Festival Gastronômico Francisco Dumont/Divulgação

Durante o evento, também terá uma feira gastronômica em que os bares que fazem parte do Mercado de Origem vão apresentar pratos e drinques especiais que criaram com a cachaça.

Entre as sugestões, tropeiro acompanhado de ovo caipira e barriga de porco marinada e desidratada na cachaça e costela suína marinada na cachaça com arroz crocante com cebola e abacaxi caramelizado. Na ala dos doces, os destaques são o fudge de chocolate com cachaça e o brigadeiro de caipirinha.

Salute: joelho de porco defumado com mandioca frita, servido com exclusivo molho de cachaça aromático

Colt Grill: medalhão de mignon suíno com cachaça Maria Andante

Donna: drinque com cachaça Dama da Noite, polpa de maracujá, caramelo salgado e água gasosa

Ulisses: linguicinha estilo aperitivo de carne suína defumada flambada na cachaça com mandioca frita crocante

Pinga e Frita: tropeiro acompanhado de ovo caipira e barriga de porco marinada e desidratada na cachaça

Vida Leve: provoleta especial acompanha duas doses de cachaça premiada Golão de Minas

Happy Fudge: fudge de chocolate com cachaça

Origem Caipira: porca atolada na cachaça

D'elau: brigadeiro de caipirinha

Néctar Mineiro: drinque de banoffee com cachaça

Indian Spice frango ao curry flambado com cachaça e arroz de açafrão

Paratacho: costela suína marinada na cachaça, arroz crocante com cebola e abacaxi caramelizado

Cantina Renata Castro: porchetta embebedada na cachaça, geleia de jabuticaba e a crocância do pão italiano

The Mint: torresmo de frango com molho barbecue de cachaça blend quatro madeiras

Estância: sanduíche de pernil defumado, lâminas de amêndoas, maionese defumada, tomate, rúcula e geleia especial de cachaça

Butiquim Origem: 10 coxinhas da asa fritas marinadas em especiarias e cachaça, empanadas no tempurá e servidas com barbecue





Veja a programação completa



Dia 12 (quinta)

8h30 - Palestra de abertura do bate papo técnico: O Cenário Atual do Setor da Cachaça de Alambique no Brasil e no Mundo



Palestrante: Roger Sejas – Presidente da ANPAQ | Debatedora: Jaqueline Fátima dos Santos – Seapa | Mediador: Humberto Candeias Cavalcanti – Curador do Festival

9h30 - Mitos e verdades sobre a legalização dos estabelecimentos produtores de cachaça de alambique: Palestrante: Douglas Resende - Produtor da Cachaça Sô Nicó | Mediador: Engº Arnaldo Andrade Ribeiro – Cana Brasil



10h20 - Intervalo



10h50 – As novas regras para cumprimento da Portaria 539 MAPA que entra em vigor a partir de janeiro de 2025: Palestrante: Ana Marta Sátiro – Consultora técnica da ANPAQ e Sind Bebidas| Debatedor: Flávio Alves Santos, fiscal agropecuário do IMA.



11h30 – Controle e gestão dos estabelecimentos produtores e o mercado da cachaça de alambique: Palestrante: Luiz Sales – CEO e idealizador do Cachaça Gestor



12h30 – Carbamato de Etila, mitos e verdades. PALESTRANTE: Fabiano Aurélio – químico e fiscal agropecuário do IMA



12h40 – Almoço



14h – Economia Criativa e fortalecimento de rede, uma case de sucesso Amadoria: com Luciana Gallo - Facilitadora de processos colaborativos e desenvolvimento humano e cocriadora da Amadoria.



15h – Métodos e Consequências do Patrimônio Cultural: Palestrante: Adriano Maximiano - Diretor de Proteção e Memória do IEPHA



16h – Intervalo



16h20 – Importância da Mobilização dos agentes de turismo junto aos estabelecimentos locais para fomentar a oferta de cachaças de alambiques legalizadas: Palestrante: Humberto Candeias Cavalcanti, curador do evento.



17h – ABERTURA OFICIAL FEIRA DA CACHAÇA - Palco Feira no 1° Andar



Os Segredos para a Elaboração de Blends de Alta Qualidade Feitos com as Cachaças de Alambique: Palestrante: Manoel Agostinho Novo – Professor, Consultor, Sommelier e Master Blender de Cachaça – Autor de 2 livros sobre o Tema



18h – Apresentação Artística com a moda de viola de Ramon e Rozado



20h – Show Rane Martins - Sertanejo de viola e sanfona!





Dia 13 (sexta)

8h – Sustentabilidade na Produção da Cachaça: Palestrante: Estevão Castro – técnico da FAEMG e Jefferson Paes do Santos – auditor do IMA | Mediador: Humberto Candeias Cavalcanti

8h40 – Tributação da Cachaça no novo cenário da reforma tributária: Palestrante: Cristiano Lamego – superintendente executivo do SindBebidas



9h20 – Intervalo



9h40 – Apresentação do PL 1064/2023 de autoria do Deputado Roberto Andrade: Abertura: Deputado Estadual Roberto Andrade | Apresentação: Humberto Candeias Cavalcanti – Curador do evento



10h20 – Agenda de Relacionamento Sebrae



14h – “Conversas de Cozinha” MEDIADOR Leo Gomes, embaixador da cachaça; Debatedores: Petterson Tonini - Superintendente de Políticas do Turismo e Gastronomia da Secult e Nicole Batista - Gerente de Patrimônio Imaterial do Iepha.



16h20 – Tendências na Coquetelaria com Leo Gomes – Mixologista e Embaixador da Cachaça



18h – Trio Viola Gerais no Palco Feira no Primeiro Andar



20h30 – Um brinde ao dia nacional da cachaça com a ConVida - Confraria Mulheres da Cachaça



21h – Show Cheiro de Relva - Ramon e Rozado convidam Aline Calixto

Dia 14 (sábado)

10h – Abertura da Feira da Cachaça - Primeiro Andar

11h30 – Exibição do curta Galinha ao Molho Pardo de Fernando Sabino no Rooftop



11h50 – Exibição do curta Conversinha Mineira no Rooftop



12h – Show moda de viola com Fernando Silva e Sael – Palco primeiro andar



14h – Show Kicko Campos – Palco Rooftop



14h – Cachaça: Aposta gastronômica na coquetelaria- Mixologista Douglas Marcel do Estúdio Sim na Cava Zé Ribeiro



15h – Conversinha Mineira: Causos e histórias da cachaça com Ramon e Rozado, e convidados no Palco do Primeiro Andar



16h – Terra Mar: Barriga Suína e Mexilhão com o Chef Aldair Lima do Estúdio Sim na Cava Zé Ribeiro



17h – Show Vodka Beet – Palco Roof



19h – Show moda de viola: Fernando Silva e Sael – Palco Primeiro andar



19h – Guioza mineira com ponzu de cachaça com a Chef Cah Laudares na Cava Zé Ribeiro







Dia 15 (domingo)

10h – Abertura da Feira da Cachaça - Primeiro Andar

11h30 – Exibição do curta Galinha ao Molho Pardo de Fernando Sabino no Rooftop



11h50 – Exibição do curta Conversinha Mineira no Palco do Rooftop



12h – Show com Fernando Viola no Palco Feira do Primeiro Andar



14h – Show Brinco de Pena no Palco do Rooftop



14h – Cachaça: Aposta gastronômica na coquetelaria Sandro Ribeiro mixologista na Cava Zé Ribeiro



16h - Ragu de galinha bêbada montada na polenta com a Chef Lu Barreto



17h - Show moda de viola com Fernando Viola no Palco Feira do Primeiro Andar



19h - Arroz de copa e cachaça com Chef Marlon Sérgio na Cava Zé Ribeiro





Serviço

Descobrindo a Cachaça d’Alambique

Rua Adriano Chaves Matos, 447, Olhos D’Água

Dias 12 e 13/9, a partir das 17h; dias 14 e 15/9, o dia todo

Entrada gratuita / Evento pet friendly

