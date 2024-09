Inspirado na cultura japonesa de comer carnes, vegetais e frutos do mar grelhados na hora pelo próprio cliente, o bar e restaurante Bebedouro apresenta ao público o seu primeiro Festival de Yakiniku até quinta-feira (12/9). Yakinitu é um termo japonês que significa "carne grelhada" e é uma celebração social para os japoneses, assim como o churrasco é para os brasileiros.

No Festival de Yakiniku do Bebedouro, serão servidas finas fatias de carne bovina, frango e ancho suíno, além de legumes como cogumelos, cebolas e pimentões. Tudo isso marinado em molhos à base de soja, com direito a gengibre, wasabi e hashi.

"Escolhemos um corte bovino e um suíno, além de uma seleção de legumes com cogumelos, brócolis e pimentões. A proposta é que você possa comer ali na sua mesa com o hashi, justamente para dar esse conceito de experiência japonesa", conta Diogo Manfredini, proprietário do bar e restaurante.





A ideia surgiu em viagens feitas por Manfredini, que gostou de restaurantes onde a gastronomia asiática e a parrilla se misturavam: “Achei interessante e sempre gostei do conceito de poder fazer o seu prato na mesa, sem pressa, enquanto conversa”.

Carnes especiais

Na parte do churrasco, o local apresenta o Denver, uma carne de angus com marmoreio muito legal: "Quem vê pensa inclusive que é o wagyu, uma carne tradicionalmente usada no churrasco japonês", conta Diogo. O ancho de Duroc também compõe o menu. "O Duroc é uma raça de porco que está super em alta. Normalmente, tem uma criação mais humanizada. Os porcos comem uma dieta especial de cereais, o que dá um padrão de qualidade na carne", esclarece.

De acompanhamento, os legumes são: tomate-cereja, pimentões coloridos, brócolis e cogumelos. Algumas folhas e uvas completam uma tábua bastante colorida.







Cozinha de fogo

Uma parrilla foi idealizada por Diogo utilizando vergalhões e ferragens. É nesse equipamento onde praticamente todos os pratos são elaborados, seguindo a tendência atual de uma cozinha à base de fogo, o que justifica o título do local como um “bar de fogo”. “Quem está fazendo os pratos é o próprio pessoal da parrilla”, diz.

Para beber, a primeira opção é um shot de Campari com vodca: "A gente usa um conta-gotas para pingar Baileys no copo e fazer um formato parecido com uma água-viva, ser que dá nome ao drinque", explica Diogo.

A segunda alternativa é um drinque que leva abacaxi, vodca, wasabi e Sprite, com um pouquinho de vinho branco, chamado "Blanquito", inspirado numa casa na Argentina chamada Ninho Gordo, uma das casas asiáticas que tem parrilla.





O evento também conta com uma harmonização com a Hoegaarden, uma cerveja do estilo chamado "witbier", que tem basicamente metade da sua composição feita por trigo e eleita seis vezes a maior witbier do mundo. "Essa cerveja hoje é uma cerveja da Ambev, vendida no mundo todo", esclarece. As marcas Goose e Wäls completam o menu de três cervejas.



O Festival de Yakinitu vai até o dia 12 de setembro, mas existe a possibilidade de ser prolongado até o dia 19.





O Bebedouro de BH é inspirado no homônimo de Curitiba, que foi inaugurado em 1977 Vapor Comunicação/Divulgação

Sobre o Bebedouro

No cardápio, dentre as opções bovinas, destacam-se picanha, fraldinha com mostarda, mignon com gorgonzola, T-Bone e tomahawk com manteiga de ervas. Há ainda a opção de ostras (clássicas - gratinadas; ou com bacon), trazidas de Santa Catarina, proporcionando uma mistura exótica de carnes vermelhas e frutos do mar. Outro destaque é o pernil de cordeiro e a tulipa de frango à moda italiana. Nas grelhas, também é preparado salmão. A linguiça artesanal é servida em formato caracol, além da clássica panceta, também como aposta. O bacon é destaque, sendo preparado com açúcar mascavo, deixando-o mais crocante e realçando seu sabor.

Como entradas, são oferecidas diversas opções, tais como tostadas: torradas de salmão e de tomate, croquetes de carne, e camarão à romana (empanados com parmesão). Outras opções incluem bolinho de bacalhau e batatas rústicas, que podem ser servidas com ou sem pulled pork. Este último é o destaque de um sanduíche com muçarela e sour cream. Por fim, os sanduíches de brisket com queijo canastra e vinagrete defumado, e o cheeseburger com costela e bacon.

No bar, são oferecidos chopes artesanais de Minas Gerais, como Verace, Capa Preta e Stadt Jever, além de muitos drinques exclusivos. São seis à base de gin, incluindo o Bebedouro (xarope de grenadine, tônica, espuma de gengibre e pimenta rosa). Outros clássicos são o Kir Royale e Aperol Spritiz, além demais quatro opções à base de vodca, as tradicionais caips, e também drinques à base de Jack Daniel’s. Para os amantes de saquê, o Tóquio Mule é uma excelente opção, servido com espuma de gengibre. Há também disponíveis opções não alcoólicas, e em dias selecionados, open wine.





SERVIÇO

Bebedouro Bar e Fogo

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1835 – São Luiz

@bebedourobarefogo





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino