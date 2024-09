FOLHAPRESS - Guilherme Boulos (PSOL) disse, em resposta sobre segurança pública, que defende cultura, educação e formação profissional para jovens como forma de prevenção. Também aproveitou para provocar o vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), coronel Mello Araújo (PL), por causa de uma frase dita pelo policial em 2017 na qual defendia diferentes tratamentos para moradores de bairros ricos e pobres.





"Tem gente que gosta de tratar o tema de segurança pública como se fosse só porrada", disse o deputado, sem mencionar nomes, mas falando que falta critério.





"Nos Jardins, defende o modelo de segurança do 'bom dia, doutor'. Na periferia, chave de braço, humilhação, porrada. Não pode ser assim. Eu defendo um modelo de segurança que torne as pessoas seguras [...], mas que trate todo mundo igual: o jovem negro e o branco, o jovem do Morumbi e o de Paraisópolis", completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Mello Araújo, que é ex-comandante da Rota, disse ao UOL em 2017: "É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar tem que ser diferente. Se ele [policial] for abordar uma pessoa [na periferia], da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins [região nobre de São Paulo], ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado". (Joelmir Tavares)