José Luiz Datena (PSDB) durante debate do Flow

FOLHAPRESS - José Luiz Datena (PSDB) exaltou a "miscigenação de raças" ao defender a acolhida a migrantes na cidade, tema de pergunta enviada por morador de São Paulo para os participantes do debate.





"O Brasil é o único país do mundo onde a miscigenação das raças deu certo. A mistura de raças no Brasil foi tão importante que deu origem ao que o Brasil tem de maior riqueza [...]: o que o Brasil tem de melhor é você, é gente. E o Brasil sempre foi visto como um país acolhedor", disse o candidato do PSDB.





Datena destacou o exemplo de nordestinos que ajudaram a erguer prédios e casas na cidade e defendeu a acolhida a estrangeiros. "Nós temos que receber de braços abertos pessoas de todas as etnias, de todos os lugares do mundo, porque o Brasil tem essa formação", declarou.





"Nós temos que ter todo tipo de política de inclusão [...] para continuar recebendo pessoas que vêm de fora."





A mestiçagem decorrente de uma série de processos sociais durante e após o período de escravidão do país foi, muitas vezes, segundo especialistas e ativistas do movimento negro, fruto de violência contra mulheres negras.

Para eles, a ideia de elogiar a mistura de raças está ligada ao mito da democracia racial que foi usado na história brasileira para negar a existência do racismo. Ainda, argumentam que não há saldo positivo da escravidão.