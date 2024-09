A ouvidora nacional de direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Luzia Paula Cantal, foi exonerada nessa segunda-feira (23/9). A decisão foi publicada no Diário oficial da União (DOU). Nomeada pelo ex-ministro Silvio Almeida, acusado de assédio sexual, a ouvidora mantinha relação próxima com ele.

Luzia Paula Cantal é advogada especializada em direito civil e trabalhista e também integra a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo.



Segundo o MDHC, a ouvidoria, da qual Luzia era responsável, deve estabelecer canais para "receber, examinar, encaminhar, acompanhar e prestar informações aos cidadãos acerca de denúncias e reclamações sobre violações de direitos humanos e da família".

A demissão da ouvidora é a segunda desde que a ministra Macaé Evaristo assumiu a pasta dos Direitos Humanos. Na última quinta-feira (19/9), o secretário nacional da criança e do adolescente, Claudio Augusto Vieira, também foi exonerado por ser alvo de denúncias de assédio moral.