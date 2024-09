O deputado estadual Delegado Christiano Xavier (PSD) afirmou nesta segunda-feira (23/9) que fez uma representação na delegacia contra o candidato à Prefeitura de Santa Luzia, na Região Metropolitana, Paulo Bigodinho (Avante), o acusando de ameaça, injúria e difamação.

Xavier, que apoia Wander do Delegado (PSD) ao cargo do Executivo municipal, afirmou que foi chamado por Bigodinho de "criminoso", "moleque" e que teria se sentido ameaçado após ele falar, em outro vídeo, "nós vamos pra cima".

Ele também acusa o opositor de estar envolvido com pessoas armadas que fazem bailes na cidade e que seus aliados estão sendo impedidos de manter comitês de campanha nas regiões em que acontecem as festas.

No vídeo que motivou a denúncia do pessedista, Bigodinho critica a gestão de Christiano Xavier e acusa ele de "zerar os cofres da prefeitura e estar respondendo a diversos processos".

"Estou por aqui com você e com essa turma sua aqui que quebraram a cidade", diz o candidato do Avante, que prosseguiu dizendo que falta papel higiênico, copo descartável e até que a merenda das escolas municipais estavam em condições impróprias para consumo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O Delegado Christiano Xavier foi eleito prefeito de Santa Luzia em 2018, após a prefeita Roseli Pimentel (PSB) e o vice Fernando Rezende, que assumiram o Executivo em 2016, terem seus mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). No pleito de 2020, Xavier foi reeleito e deixou o cargo para ser candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa.