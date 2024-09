Rogério Correia se reuniu com sindicatos empresariais de Belo Horizonte na Fecomércio

O deputado federal e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PT, Rogério Correia, garantiu que não irá aumentar carga tributária e impostos do setor de serviços e comércios, e se dispôs a rever alguns pontos com o objetivo de incrementar a renda e os empregos do setor, caso seja eleito.

"É uma garantia minha não haver nada em relação ao aumento de carga tributária e impostos, até revisar alguns pontos que possam fazer que comércio e serviços possam gerar mais empregos e renda", disse.

Correia se reuniu nesta segunda-feira (23/9) com representantes dos sindicatos empresariais de Belo Horizonte na Fecomércio, no Centro da capital.

O petista também sugeriu que irá criar um conselho com entidades de comércio, serviços, indústria e turismo para apoiar os setores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Entre as propostas também está a revitalização da região central, que conta com uma considerável concentração de bares e restaurantes.