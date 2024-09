Duda Salabert esteve hoje no Parque Ecológico do Brejinho, na Região da Pampulha, que guarda várias nascentes

Candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PDT, Duda Salabert esteve nesta segunda-feira (23/9) no Parque Ecológico do Brejinho, situado no Bairro São Francisco, Região da Pampulha, onde falou, sobretudo, de projetos ligados ao meio ambiente.

De acordo com a deputada federal, a atual gestão – do prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) –, investiu apenas 1% do orçamento do último ano em gestão ambiental. “O que nós defendemos nesse cenário de crise climática é ampliar esse orçamento, até porque, investir na gestão ambiental, é também promover a saúde e acreditar que a natureza tem tecnologia suficiente para ajudar no combate à enchente”, afirmou Duda.

Plano de segurança hídrica

Caso eleita, a candidata pretende apresentar um plano de segurança hídrica para Belo Horizonte, mapeando e defendendo as nascentes, além de despoluir os rios e córregos. “A literatura climática tem mostrado que o que espera Belo Horizonte para os próximos anos é seca, maior que essa última que nós passamos. Por isso é importante preservar as nascentes que nós temos e, mais que isso, ampliar as áreas verdes porque plantar árvore é também plantar água”, explicou.

Duda afirmou que se preocupa com o transtorno de déficit de natureza: “A literatura climática mostra que quem mais tem sofrido com as mudanças climáticas são as crianças. Por isso nós convidamos as crianças para construir conosco um projeto de cidade”. A ideia é materializar esse projeto numa política de ecoalfabetização, construindo na escola novas consciências climáticas a partir da educação ambiental e climática. A deputada federal citou um projeto de lei de sua autoria, que deve ser votado ainda esse ano pelo Congresso Nacional, que determina um percentual mínimo nas escolas ocupado por áreas verdes.

Cuidar de quem cuida

Ainda fez parte da agenda de campanha de Duda Salabert uma roda de escuta com especialistas em transtorno do espectro autista. Segundo a candidata, caso seja eleita, o plano é criar um programa para cuidar de quem cuida. “Muitas mães, pais e familiares tem adoecido por não ter uma estrutura suficiente do estado e uma rede familiar para dar apoio a crianças que estão com sofrimento psicológico ou têm transtorno do espectro autista. Então, nós queremos criar um programa em parceria com as famílias de crianças autistas que vai ser cuidar de quem cuida”, explicou.