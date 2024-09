Sexta entrevistada da série de sabatinas do Estado de Minas e Portal Uai com candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte, Andréa Carla Ferreira (PSTU) afirmou que, se eleita, o partido pretende desapropriar imóveis vazios e com impostos atrasados. A companheira de chapa de Wanderson Rocha (PSTU) explicou a proposta nesta segunda-feira (23/9).





Segundo a candidata, boa parte das casas sem utilização está com o Imposto Territorial Predial Urbano (IPTU) atrasado e as dívidas somam cifras equivalentes ao valor do bem e, por isso, a política de indenização aos proprietários pode se ater apenas ao perdão dos valores devidos.





“A maioria desses imóveis vazios já devem milhões de IPTU para prefeitura. Isso já para nós é uma realidade na questão da indenização com um desconto ou até mesmo a liquidação da dívida. Se a gente for colocar na ponta do lápis, com certeza, o valor que deveria se pagar de IPTU, contando juros e multas, provavelmente seria maior do que o valor do imóvel. A prefeitura assumiria e entregaria os imóveis às famílias na lista de espera por moradia”, explicou Andréa.





O projeto ainda determina que famílias de baixa renda ficariam isentas de impostos ou pagamentos à prefeitura pela cessão do imóvel. Outra forma de financiamento da política de moradias elencada pela candidata foi a adoção do imposto progressivo, com o valor do IPTU variando de acordo com a renda do cidadão.





Desde a última semana, o Estado de Minas já entrevistou cinco candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte. A série começou com Álvaro Damião (União Brasil), vice de Fuad Noman (PSD) e seguiu com Coronel Cláudia (PL), companheira de chapa de Bruno Engler (PL); Francisco Foureaux (PDT), que disputa ao lado de Duda Salabert (PDT); Paulo Brant (PSB), parceiro de Gabriel Azevedo (MDB); e Renata Rosa (Podemos), que disputa o pleito com Carlos Viana (Podemos).

