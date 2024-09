Entrevistada desta segunda-feira (23/9) na série de sabatinas do Estado de Minas e Portal Uai com candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte, Andréa Carla Ferreira (PSTU) defendeu que o comando da Secretaria Municipal de Educação seja um cargo eletivo. Durante a entrevista, a companheira de chapa de Wanderson Rocha (PSTU) explicou esse ponto do plano de governo do partido.







Com forte correlação com a classe de professores da rede pública, o PSTU tem em seu plano a proposta de tornar o posto de secretário Municipal de Educação um cargo elegível. A ideia é facilitar o diálogo com os servidores da área ao permitir que os funcionários concursados se candidatem e votem para o trabalho.







“Nós estamos em uma crise pedagógica muito grande, em especial na rede municipal. Desde o início da gestão de Fuad Noman (PSD) foram cinco secretários de educação. Infelizmente, a tendência de todos é não negociar, não discutir e não abrir canais de negociação com o sindicato, em especial o atual secretário Bruno Barral. Nossa visão para a questão da gestão pedagógica e gestão administrativa da secretaria de Educação é que os trabalhadores em educação possam sim, dentro da lógica da gestão democrática, poder escolher os gestores não só os diretores escolares, mas também os secretários e os gerentes regionais das diretorias de ensino para que haja uma interlocução maior e que a gente possa ter canais reais de negociação”, comentou.





Desde a última semana, o Estado de Minas já entrevistou cinco candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte. A série começou com Álvaro Damião (União Brasil), vice de Fuad Noman (PSD) e seguiu com Coronel Cláudia (PL), companheira de chapa de Bruno Engler (PL); Francisco Foureaux (PDT), que disputa ao lado de Duda Salabert (PDT); Paulo Brant (PSB), parceiro de Gabriel Azevedo (MDB); e Renata Rosa (Podemos), que disputa o pleito com Carlos Viana (Podemos).

Agenda de sabatinas

24/9 - Luisa Barreto (Novo), vice de Mauro Tramonte (Republicanos)

25/9 - Geraldo Neres (UP), vice de Indira Xavier

26/9 - Bella Gonçalves (Psol), vice de Rogério Correia (PT)

27/9 - Marília Garcia (PCO), vice de Lourdes Francisco (PCO)





