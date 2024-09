A candidata a vice-prefeita de Belo Horizonte Renata Rosa, que integra a chapa de Carlos Viana, ambos pelo Podemos, afirmou durante sabatina do Estado de Minas e Portal Uai, nesta sexta-feira (20/9), que não participa de algumas agendas de campanha por falta de acessibilidade para pessoas com deficiência nos locais.





"Na semana passada, tiveram que me carregar em uma agenda. Quando é acessível, eu participo”, disse Renata, que é paraplégica.





Renata assegurou que tem um relacionamento “tranquilo” com o postulante à chefia do Executivo municipal. “Fazemos muitas agendas juntos e conversamos”, pontuou. A afirmação é mais um capítulo do conturbado processo de Carlos Viana para escolher uma vice. Inicialmente, ele sinalizou preferência por Kika da Serra (Podemos) e chegou a ir a eventos com a atual candidata a vereadora.

“Faz parte do jogo político. O Viana não teve dúvidas, e a Kika desistiu para ser vereadora. Fui convidada pela coligação”, explica Renata.

