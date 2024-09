SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo criticando o influenciador Pablo Marçal (PRTB) por ter comparado a cadeirada que levou em debate eleitoral com a facada desferida contra o ex-presidente em 2018.

Bolsonaro lamentou a agressão do apresentador José Luiz Datena (PSDB), mas disse que Marçal o provocou até o limite. "Usar o episódio da cadeirada que ele provocou para buscar se comparar comigo, com o [Donald] Trump, para conseguir o poder é lamentável", afirmou.





O ex-presidente reafirmou o voto no prefeito Ricardo Nunes (MDB), cujo vice, o coronel da reserva Ricardo Mello Araújo (PL) foi indicado por ele. Bolsonaro pediu para que os eleitores votem com a razão, e não com a emoção.





Afirmou, ainda, que é possível errar no voto, mas que há uma diferença muito grande em votar "já sabendo que vai errar".





"Não entrem na pilha de provocações, de fake news, de fazer meme, de fazer recortes, buscar espaço para chegar ao poder. Chegando ao poder o que ele vai dar a vocês?"