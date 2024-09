Ex-ministro do Turismo do governo de Jair Bolsonaro e candidato à prefeito de Recife, Gilson Machado tem maior taxa de rejeição

O candidato do PL à Prefeitura de Recife, Gilson Machado, é rejeitado por 43% dos entrevistados, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19/9). O índice é o maior dentre os políticos que disputam o cargo.





O Datafolha questionou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum na disputa. Nesta pergunta, os eleitores puderam citar mais de um nome.





Depois de Gilson aparecem Ludmila (UP), com 35%, e Daniel Coelho (PSD), com 34%. Tecio Teles (Novo) tem 30%, Dani Portela (PSOL), 29%, Victor Assis (PCO), 27% e Simone Fontana (PSTU), 27%. Por último, com a menor rejeição, está o candidato à reeleição João Campos (PSB) com 7%.





O Datafolha entrevistou 910 eleitores no Recife nos dias 17 e 18 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Folha e pela TV Globo e tem o protocolo PE-02953/2024 na Justiça Eleitoral.





A pesquisa estimulada mostra João Campos (PSB) com 76% das intenções de voto, o que lhe daria vitória no primeiro turno. No levantamento de 5 de setembro, o candidato à reeleição marcava 74%. Houve, portanto, uma oscilação dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa mostra um empate técnico múltiplo na segunda colocação. Gilson Machado (PL) tem 9% das intenções de voto, e Daniel Coelho (PSD), 5%. Ambos mantiveram o mesmo índice do último levantamento, há duas semanas. Também empatado está Dani Portela (PSOL), com 3%, que oscilou um ponto percentual para menos.





Tecio Teles (Novo) te m 1% das intenções de voto, após não pontuar na pesquisa anterior. Ludmila (UP) e Simone Fontana (PSTU) não atingiram 1% das intenções de voto. Victor Assis (PCO) não foi citado. O candidato teve registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco na quarta-feira (18), mas a pesquisa foi a campo antes da decisão.





Disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum 5% dos entrevistados, e 1% responderam que não sabem em quem votariam.

A rejeição é um dos principais desafios para a campanha de Gilson Machado. O candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha índice de 34% no final de agosto. Depois, saltou para 39%, no começo de setembro, e agora está em 43%.





Grau de conhecimento

O Datafolha também aferiu o grau de conhecimento dos candidatos. João Campos é conhecido por 99% dos entrevistados, seguido por Daniel Coelho (89%), Dani Portela (55%) e Gilson Machado (53%).





A taxa de de Gilson Machado segue tendência de crescimento e alcançou 53% (tinha 48% há duas semanas e 37% em agosto). Tecio Teles é conhecido por 40%, Simone Fontana, 28%, Ludmila, 19%, e Victor Assis por 12%.





Conhecimento do número do candidato

A pesquisa também perguntou qual número os entrevistados vão digitar na urna eletrônica para confirmar ou anular o voto para a prefeitura. Dos entrevistados, 71% responderam com menções corretas, enquanto 5% fizeram menções incorretas. Outros 22% disse ram não saber o número do candidato em quem pretendem votar. Por fim, 2% não sabem como anular o voto.