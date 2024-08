O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Wanderson Rocha (PSTU), avalia a gestão do prefeito Fuad Noman (PSD) com "nota zero". "Uma gestão que vivenciou agressão a professor, seja com a Guarda Municipal batendo em professor. A gestão que ele fazia parte estava batendo em camelô. É nota zero para um governo que continua ajudando os bilionários em detrimento atacando direitos dos trabalhadores", disse o candidato em sabatina ao Estado de Minas, nesta terça-feira (21/8).

Para o candidato, a gestão de Fuad segue uma agenda ideologicamente de direita e governa para os "bilionários e não de fato para os trabalhadores".

Em meio às críticas, Wanderson também citou a aliança do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil com o também candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Mauro Tramonte (Republicanos). "Prefeito Fuad vem de um governo que era do Kalil, né? Que é um populista. Uma hora ele estava com o PT, de forma oportunista. Agora ele está apoiando o Mauro Tramonte", criticou.



Para o candidato, o prefeito Fuad Noman também não enfrentou uma oposição da esquerda durante o seu mandato. "Infelizmente os parlamentares de esquerda foram subservientes ao governo do Fuad, até estão dentro do governo, o PT, a Rede Sustentabilidade. Acho até contraditório", disse. "A Câmara Municipal funcionou muito bem com a direita aprovando os projetos de ataques aos servidores públicos", completou.