O candidato à prefeitura pelo Republicanos, Mauro Tramonte, prometeu convocar todos os excedentes do concurso da GCMBH, criar e ampliar patrulhas caso seja eleito

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Mauro Tramonte (Republicanos) se reuniu com excedentes do concurso da Guarda Civil Municipal, na manhã desta quarta-feira (21/8), para discutir a segurança pública na cidade. Ele estava acompanhado de sua candidata a vice, Luisa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento do governo Zema.





Na ocasião, além de prometer convocar os mais de 500 excedentes para atuação durante seu mandato, o candidato também afirmou que planeja criar um grupamento de Proteção ao Comércio, além de ampliar patrulhas já existentes, como a Escolar e a de Proteção à Mulher – esta que, atualmente, conta com um efetivo de oito agentes femininas e quatro masculinos.

“Com segurança, não se brinca. Eu, como profissional de segurança que já fui, conheço muito bem essa área e a nossa intenção é reforçar a Guarda Civil Municipal. Fizemos um levantamento que mostra que chamar esses profissionais excedentes vai afetar coisa de 0,02% do orçamento total municipal, não é algo tão grande para o resultado que vamos ter no final, porque, volto a dizer, tudo que empreende saúde, educação e segurança pública nunca é muito”, afirmou Tramonte.





Em relação ao grupamento de Proteção ao Comércio, ele explicou: “É colocar guardas municipais onde as pessoas realmente se sentem inseguras no comércio. Faremos um levantamento para saber onde estão os problemas em cada regional para dar mais proteção à sociedade.”





Excedentes do concurso

O Concurso Edital nº01/2019 da Guarda Civil Municipal foi publicado em 13 de março de 2019, com previsão de abertura de 500 vagas e validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.





O concurso foi homologado em 5 de agosto de 2020, mas suspenso um dia depois por causa da pandemia da COVID-19, conforme lei federal que determinou a suspensão. Foi retomado em dezembro de 2021 com a vigência de mais dois anos, e recebeu nova prorrogação até 2025.





Mauro Tramonte prometeu, caso eleito, convocar todos os excedentes até o final de sua gestão, ou seja, 2028. Perguntado se planeja fazer novos concursos para a GCMBH durante um possível mandato, ele afirmou que não há empecilhos para tal.





“A cidade vai crescendo, os problemas vão aumentando e a gente sempre precisa de mais segurança. A gente fala de 500 agora no começo, mas é uma base que até os quatro anos do nosso governo vamos chamar, mas se vermos que precisa de mais segurança para a cidade, a gente vai estudar a possibilidade de novos concursos e chamamentos”, declarou.