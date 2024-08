O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Wanderson Rocha, do PSTU, será o entrevistado do Estado de Minas nesta quarta-feira (21/8). A sabatina será transmitida ao vivo pelo canal do Portal Uai no YouTube, a partir das 10h.



Durante as próximas duas semanas, o Estado de Minas receberá todos os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte para entrevistas. As sabatinas serão conduzidas pelos repórteres da editoria de Política, juntamente com o apresentador e jornalista Benny Cohen.





Wanderson Rocha, filiado ao PSTU, é um dos candidatos nas eleições municipais de 6 de outubro. Rocha teve sua formação política nos movimentos estudantis quando era aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Também foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede BH). O candidato tem disputado diversos cargos nos últimos anos.