Um homem, de 26 anos, morreu e um idoso, de 66, ficou ferido em um tiroteio durante uma carreata política na tarde dessa terça-feira (20/8), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.





Segundo o boletim de ocorrência, três indivíduos, sendo dois em bicicletas e um a pé, se aproximaram do grupo que participava do ato político no bairro Santos Dumont e atiraram contra um rapaz que estava na calçada.





O rapaz tentou fugir, correu pela rua 25, mas foi baleado e morreu no local. Depois do crime, os três suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.





Um idoso foi atingido de raspão no pé direito e foi socorrido por terceiros até um hospital, onde foi medicado e liberado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A perícia foi acionada e constatou um disparo na cabeça e dois na perna esquerda do rapaz de 26 anos. Dez cápsulas deflagradas foram recolhidas no local e o corpo foi removido.





Com imagens de câmera de segurança, a polícia identificou um adolescente de 17 anos como um dos suspeitos do crime. Os militares foram até a casa dele, mas não o encontraram.





Pelas redes sociais, o candidato à prefeitura de Valadares, Coronel Sandro (PL), repudiou o crime e se solidarizou com as vítimas.





“Um dos membros da equipe foi atingido e outra pessoa, que estava no local, fatalmente ferida. Repudiamos veementemente qualquer forma de violência e já estamos tomando todas as medidas cabíveis”.





A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar o trio de suspeitos.