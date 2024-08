De acordo com dados do TRE-MG, em 48 cidades não haverá disputa entre candidatos

Nas eleições deste ano, 48 cidades de Minas Gerais terão apenas um candidato a prefeito, conforme levantamento do Estado de Minas com dados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). O número é quase três vezes maior do que o registrado em 2020, quando 17 cidades do estado tinham apenas um postulante à prefeitura. Nessas situações, o candidato é eleito com apenas um voto.



Em todo o Brasil, a pesquisa “Os Candidatos Únicos para as Eleições Municipais de 2024: Incidência e Perfil”, realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), indica que 214 cidades terão um único candidato a prefeito, que poderá ser eleito com apenas um voto. É o maior número de candidaturas únicas na série histórica e representa o dobro das ocorrências nas eleições municipais anteriores, quando houve apenas 107 municípios com essa característica.

A pesquisa também revelou uma redução no número total de candidatos às prefeituras em todo o Brasil, caindo de 19.379 na eleição passada para 15.441 neste ano, uma diminuição de 20,3%.

Confira a lista das cidades mineiras com apenas um candidato a prefeito: