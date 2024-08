O deputado federal Rogério Correia (PT), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), participou de um café da manhã com movimentos de apoio à população em situação de rua, nesta segunda-feira (19/8), embaixo do Viaduto Santa Tereza, na região Centro-Sul da capital. O parlamentar esteve acompanhado da sua candidata a vice, Bella Gonçalves (Psol), e de candidatos à Câmara Municipal da coligação BH da Esperança.

Segundo o parlamentar, o diálogo é importante para construir uma prefeitura que pratique o “cuidado com todas e todos”. Correia citou dados do último Censo da População de Rua de 2023, realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que mostra que nos últimos 8 anos o número de pessoas sem moradia cresceu 192% na capital mineira.

O petista propõe ampliar os equipamentos que prestam assistência à população em situação de rua, como o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), e o Centro Pop. “BH vai abraçar sua população de rua e enfrentar os problemas de frente para que todos possam ter uma vida de qualidade”, disse.

A agenda do parlamentar se dá no Dia Latino Americano do Povo em Situação de Rua. O petista tem feito uma série de agendas em comunidades. Nesse domingo (18/8), Correia esteve no Morro do Papagaio, enquanto na sexta (16/8) ele foi na ocupação do Izidora.